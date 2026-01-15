Gold Price Today: सोना हुआ सस्ता! खरीदारों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

Gold Price Today: सोने के दाम आज में गिरावट आई है. शादी के सीजन में यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो सोना खरीदने की सोच रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पहले से सस्ता दाम मिल सकता है यह कमी कब तक रहेगी कहना मुश्किल है. ऐसे में जिन लोगों को सोना खरीदना है उनके लिए यह सही समय हो सकता है क्योंकि रेट कभी भी बढ़ सकते हैं.

15 जनवरी 2026 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,43,180 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,44,000 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं.

जानिए 15 जनवरी 2026 का ताजा Gold भाव आपके शहर में क्या हैं

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,333 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,140 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,654 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,318 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,125 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,739 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,318 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,125 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,739 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,318 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,125 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,739 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,498 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,290 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,090 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,333 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,140 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,654 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,333 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,140 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,654 रुपये हो गई है.