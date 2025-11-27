Home > व्यापार > Gold Rate Today: सोना हुआ सस्ता! निवेशकों के लिए खुला गोल्डन मौका

आज 27 नवंबर 2025 को सोना फिर सस्ता हुआ है आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By: Anshika thakur | Last Updated: November 27, 2025 10:42:37 AM IST

gold price today: सोने के दाम आज में गिरावट आई है. शादी के सीजन में यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो सोना खरीदने की सोच रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पहले से सस्ता दाम मिल सकता है यह कमी कब तक रहेगी कहना मुश्किल है. ऐसे में जिन लोगों को सोना खरीदना है उनके लिए यह सही समय हो सकता है क्योंकि रेट कभी भी बढ़ सकते हैं.

27 नवंबर 2025 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,27,750 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,27,910 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं.

जानिए 27 नवंबर 2025 का ताजा Gold भाव आपके शहर

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,790 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,725 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,596 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,775 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,710 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,581 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,775 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,710 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,581 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,775 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,710 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,581 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,840 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,770 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,815 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,790 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,725 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,596 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,970 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,725 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,596 रुपये हो गई है.

