Silver Price Today: चांदी के दामों में आई गिरावट या छू रहे आसमान? यहां जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक का हाल

Silver Price Today: अभी भारत में चांदी की कीमत 284.90 रुपये प्रति ग्राम और 2,84,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. हालांकि यह अक्सर सोने से कम महंगी होती है, फिर भी चांदी निवेशकों और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए एक आम पसंद है, खासकर उन देशों में जो सोने से ज़्यादा चांदी के गहने खरीदते हैं. चांदी की कीमत ग्लोबल मार्केट पर भी निर्भर करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चांदी की मांग भी कीमत में उतार-चढ़ाव में एक बड़ी भूमिका निभाती है.

आज के चांदी के दाम

मुंबई – ₹2,849

दिल्ली – ₹2,849

कोलकाता – ₹2,849

बैंगलोर – ₹2,849

हैदराबाद – ₹2,949

केरल – ₹2,949

पुणे – ₹2,849

वडोदरा – ₹2,849

अहमदाबाद- ₹2,849

Rinku Singh Father Death: रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़! क्रिकेटर के पिता का निधन, नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस

आज चांदी की कीमत क्यों कम है?

इसका मुख्य कारण ज़रूरी जियोपॉलिटिकल बातचीत से पहले सावधानी है. इन्वेस्टर इस बात को लेकर क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान अपनी बातचीत में अंतर कम कर सकते हैं. साथ ही, $90 के लेवल के पास रेजिस्टेंस ने चांदी को बढ़त बनाए रखने से रोक दिया है. रेट 15% या उससे ज़्यादा बढ़ने के बारे में US टैरिफ कमेंट्स ने भी दबाव बढ़ाया है. स्टेबल US लेबर मार्केट डेटा ने तेज़ी से रेट कट की ज़रूरत को कम कर दिया, जिससे कीमती मेटल्स में तेज़ी की रफ़्तार कम हो गई.

Aaj Ka Mausam: आसमान से बरसेगी आफत! क्या होली से पहले भीगेगा भारत? यहां जानें IMD का ताजा अपडेट