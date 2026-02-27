Home > व्यापार > Silver Price Today: चांदी के दामों में आई गिरावट या छू रहे आसमान? यहां जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक का हाल

Silver Price Today: चांदी के दामों में आई गिरावट या छू रहे आसमान? यहां जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक का हाल

Silver Price Today: अभी भारत में चांदी की कीमत 284.90 रुपये प्रति ग्राम और 2,84,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. हालांकि यह अक्सर सोने से कम महंगी होती है, फिर भी चांदी निवेशकों और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए एक आम पसंद है,

By: Heena Khan | Published: February 27, 2026 9:55:15 AM IST

भारत में चांदी कीमत के मामले में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है.
भारत में चांदी कीमत के मामले में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है.


Silver Price Today: अभी भारत में चांदी की कीमत 284.90 रुपये प्रति ग्राम और 2,84,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. हालांकि यह अक्सर सोने से कम महंगी होती है, फिर भी चांदी निवेशकों और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए एक आम पसंद है, खासकर उन देशों में जो सोने से ज़्यादा चांदी के गहने खरीदते हैं. चांदी की कीमत ग्लोबल मार्केट पर भी निर्भर करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चांदी की मांग भी कीमत में उतार-चढ़ाव में एक बड़ी भूमिका निभाती है.

You Might Be Interested In

आज के चांदी के दाम 

मुंबई – ₹2,849
दिल्ली – ₹2,849
कोलकाता – ₹2,849
बैंगलोर – ₹2,849
हैदराबाद – ₹2,949
केरल – ₹2,949
पुणे – ₹2,849
वडोदरा – ₹2,849
अहमदाबाद- ₹2,849

Rinku Singh Father Death: रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़! क्रिकेटर के पिता का निधन, नोएडा के  यथार्थ हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस

You Might Be Interested In

आज चांदी की कीमत क्यों कम है?

इसका मुख्य कारण ज़रूरी जियोपॉलिटिकल बातचीत से पहले सावधानी है. इन्वेस्टर इस बात को लेकर क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान अपनी बातचीत में अंतर कम कर सकते हैं. साथ ही, $90 के लेवल के पास रेजिस्टेंस ने चांदी को बढ़त बनाए रखने से रोक दिया है. रेट 15% या उससे ज़्यादा बढ़ने के बारे में US टैरिफ कमेंट्स ने भी दबाव बढ़ाया है. स्टेबल US लेबर मार्केट डेटा ने तेज़ी से रेट कट की ज़रूरत को कम कर दिया, जिससे कीमती मेटल्स में तेज़ी की रफ़्तार कम हो गई.

Aaj Ka Mausam: आसमान से बरसेगी आफत! क्या होली से पहले भीगेगा भारत? यहां जानें IMD का ताजा अपडेट

You Might Be Interested In
Tags: Gold PriceMCXsilver gold priceSilver Price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

विजय-रश्मिका की हुई ‘योद्धा शादी’, जानें क्या है ‘कोडवा परंपरा’

February 27, 2026

यश की इतनी करोड़ की फिल्म कितनी लंबी? 5 हसीनाओं...

February 26, 2026

होली के जिद्दी रंग कैसे हटाएं? अपनाएं ये आसान उपाय

February 26, 2026

होली पर बनाएं रॉयल केसर-बादाम शरबत, मेहमान भी हो जाएंगे...

February 26, 2026

यहां होली पर नहीं उड़ता गुलाल! भारत की ये जगहें...

February 26, 2026

गुरुग्राम में कभी बहा करती थी ये नदी, जानें नाम

February 26, 2026
Silver Price Today: चांदी के दामों में आई गिरावट या छू रहे आसमान? यहां जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक का हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Silver Price Today: चांदी के दामों में आई गिरावट या छू रहे आसमान? यहां जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक का हाल
Silver Price Today: चांदी के दामों में आई गिरावट या छू रहे आसमान? यहां जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक का हाल
Silver Price Today: चांदी के दामों में आई गिरावट या छू रहे आसमान? यहां जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक का हाल
Silver Price Today: चांदी के दामों में आई गिरावट या छू रहे आसमान? यहां जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक का हाल