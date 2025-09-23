23 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं
23 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं

जानें 23 सितंबर 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं

By: Anshika thakur | Published: September 23, 2025 9:57:49 AM IST

gold rate today
gold rate today

Gold price today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. दुनिया में चल रहे परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. साथ ही त्योहारों से पहले लोग ज्यादा Gold खरीद रहे हैं जिससे इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई है.

23 सितंबर 2025 मंगलवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,14,330 रुपये हो गई है और एक दिन पहले सोमवार को इसका रेट 1,13,070 रुपये था. कल से आज के बीच में ज्यादा बढ़ोतरी नही हुई हैं. 

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,448 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,495 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,590 रुपये हो गई है.

मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,433 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,480 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,575 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,433 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,480 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,575 रुपये हो गई है.

कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,433 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,480 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,575 रुपये हो गई है.

चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,455 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,500 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,700 रुपये हो गई है.

Tags: delhi, gold, gold price rising, Gold Rate Today, india, mumbai
23 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं

