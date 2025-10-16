आज ही खरीदें सोना! वरना कल आसमान छू जाएंगे दाम

Gold price today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. जबकि त्योहारों की रौनक बढ़ रही है, सोने की कीमतें भी रुकने का नाम नहीं ले सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों के लिए इसे खरीदना मुश्किल हो गया है। पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब जब धनतेरस और शादी का सीजन करीब है, तो लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है पर सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे. (16 अक्टूबर 2025) को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,29,440 रुपये हो गई है.

जानिए 16 अक्टूबर 2025 का ताजा Gold भाव आपके शहर

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,960 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,881 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,724 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,944 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,865 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,708 रुपये हो गई है.

बेंगलुरु

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,944 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,865 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,708 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,944 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,865 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,708 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,982 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,900 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,830 रुपये हो गई है.