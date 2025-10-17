Home > व्यापार > सोने की गूंज से दहला बाजार, गोल्ड $4,300 के पार, 17 साल बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त!

सोने की गूंज से दहला बाजार, गोल्ड $4,300 के पार, 17 साल बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त!

Gold Price:स्पॉट गोल्ड 0.9% बढ़कर $4,364.79 प्रति औंस हो गया (0040 GMT तक), और इसने $4,378.69 का रिकॉर्ड उच्च स्तर छू लिया.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 17, 2025 8:17:52 AM IST

Gold: शुक्रवार को सोने ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी रखी और 4,300 डॉलर से ऊपर चढ़ गया. जिससे यह 17 वर्षों में अपनी सबसे अच्छी साप्ताहिक बढ़त की ओर अग्रसर है. अमेरिका-चीन व्यापार तनाव बढ़ने से बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है और अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने भी इस गति को और बढ़ा दिया है.

बुनियादी बातें

  • स्पॉट गोल्ड 0.9% बढ़कर $4,364.79 प्रति औंस हो गया (0040 GMT तक), और इसने $4,378.69 का रिकॉर्ड उच्च स्तर छू लिया. इस सप्ताह यह अब तक 8.7% बढ़ चुका है, जो सितंबर 2008 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है.

  • अमेरिका के डिलीवरी फ्यूचर्स (दिसंबर) 1.6% बढ़कर $4,373.20 हो गए.

  • स्पॉट सिल्वर 0.5% बढ़कर $53.97 प्रति औंस हो गई, जिसने पहले $54.35 का रिकॉर्ड स्तर छुआ. यह सोने की रैली और शॉर्ट स्क्वीज़ के कारण बढ़ी, और साप्ताहिक बढ़त पर बनी हुई है.

  • यूएस डॉलर इंडेक्स एक सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया, जिससे डॉलर में सोना खरीदना सस्ता हो गया.

  • बिना ब्याज वाला सोना इस साल अब तक 65% से ज्यादा बढ़ चुका है. इसके पीछे कारण हैं:

    • भू-राजनीतिक तनाव

    • ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें

    • सेंट्रल बैंकों की खरीदारी

    • डॉलर पर निर्भरता कम करने की रणनीति

    • ETF में मजबूत निवेश

  • अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और बढ़ा जब चीन ने अमेरिका पर रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर दहशत फैलाने का आरोप लगाया और पाबंदियों को हटाने से इंकार किया.

  • SPDR गोल्ड ट्रस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड ETF, ने गुरुवार को कहा कि उसकी होल्डिंग 1.18% बढ़कर 1,034.62 टन हो गई, जो जून 2022 के बाद का उच्चतम स्तर है.

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को यूक्रेन युद्ध पर एक और शिखर सम्मेलन पर सहमति जताई.

  • पश्चिमी देशों ने रूस पर उसके तेल निर्यात को लेकर दबाव बनाया, ब्रिटेन ने रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए.

  • अमेरिकी बजट घाटा $41 अरब घटकर $1.775 ट्रिलियन हो गया है (2025 वित्तीय वर्ष), यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने गुरुवार को बताया.

  • दूसरी ओर, प्लैटिनम 0.4% बढ़कर $1,719.55 और पैलेडियम 0.6% बढ़कर $1,622.67 हो गया। दोनों इस सप्ताह की बढ़त की ओर हैं.

मार्केट में नहीं बची है चांदी, त्योहारी सीजन में खाली हाथ लौट रहे हैं ग्राहक! जाने क्या है इसके पीछे की वजह?

Tags: Gold Pricegold record breaking rallySPDR Gold TrustTreasury DepartmentUS-China trade tension
