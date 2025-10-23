Home > व्यापार > Gold Silver Price: दिवाली के बाद बाजार में होगा धमाका, सोने-चांदी के दामों में होने वाला है खेला! विशेषज्ञों ने दी बड़ी चेतावनी

Gold Silver Price: दिवाली के बाद बाजार में होगा धमाका, सोने-चांदी के दामों में होने वाला है खेला! विशेषज्ञों ने दी बड़ी चेतावनी

Gold Silver Price Today: ऊंचाई पर जाने के बाद धड़ाम से गिरी सोने और चांदी की कीमतें. विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में यह गिरावट और बढ़ सकती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 23, 2025 12:54:04 AM IST

Gold Silver Price Today
Gold Silver Price Today

Gold Silver Price: सोने और चांदी की कीमतों में हाल के समय में शानदार तेजी देखने को मिली है. लेकिन अब सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है. असल में विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में यह गिरावट और बढ़ सकती है, हालांकि लंबी अवधि में दोनों धातुओं की कीमतों में सुधार की संभावना अभी भी बनी हुई है.

सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट

भारतीय बाजार में, सोना और चांदी दोनों 17 अक्टूबर, 2025 को एमसीएक्स पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे. तब से, चांदी लगभग ₹20,000 प्रति किलोग्राम और सोना लगभग ₹4,000 प्रति 10 ग्राम गिर चुका है. वर्तमान में, त्योहारों के कारण घरेलू बाजार बंद हैं, लेकिन लगातार दो दिनों की वैश्विक गिरावट के कारण, विशेषज्ञ 23 अक्टूबर को भारतीय बाजार में कीमतों में भारी गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं.

You Might Be Interested In

दिल्ली-मुंबई नहीं तो कौन से शहर बने लोगों की नई पसंद? इंवेस्टमेंट से पहले नोट कर लें सिटीज के नाम

विदेशों में भी देखने को मिली कीमतों में गिरावट 

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को सोने में 6.3% और चांदी में 7.1% की गिरावट आई – जो पिछले 12 वर्षों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है. बुधवार को, दोनों धातुओं में पांच वर्षों में सबसे तेज इंट्राडे गिरावट देखी गई, जिसका कारण वैश्विक बाजार में तेज मुनाफावसूली थी. लंदन ट्रेडिंग में सोना 4,100 डॉलर प्रति औंस से नीचे गिर गया और चांदी 48 डॉलर प्रति औंस पर आ गई.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट भारत में दिवाली के त्यौहारी सीजन के ठीक बाद आई है—ऐसा समय जब सोने की खरीदारी चरम पर होती है. अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण परिषद के अध्यक्ष राजेश रोकड़े के अनुसार, पिछले चार महीनों में सोना 3,300 डॉलर से 4,400 डॉलर प्रति औंस के बीच बढ़ा था, इसलिए मौजूदा गिरावट एक स्वाभाविक सुधार है.

भारत में कीमतों पर एक नजर

भारत में सोने की कीमतें अब लगभग ₹1.28 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई हैं, जबकि चांदी में 12% की गिरावट आई है. फिर भी, पिछले एक साल में चांदी में 85% और सोने में 70% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

केडिया कमोडिटीज के निदेशक अजय केडिया ने आगाह किया कि अल्पावधि (short term) में अस्थिरता बनी रह सकती है. डोनाल्ड ट्रंप, चीन और रूस के बीच आगामी बैठकें वैश्विक आर्थिक माहौल को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे सोने पर दबाव पड़ सकता है. हालांकि, केंद्रीय बैंकों की आक्रामक खरीदारी और निरंतर मांग को देखते हुए दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है.

घर बनाने या खरीदने के सपने को EPF करेगा साकार! आसान भाषा में समझिए पूरा प्रोसेस

Tags: Gold Silver on MCXGold Silver Price TodayGold-Silver pricehome-hero-pos-2Silver in International Market
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस उंगली से करना चाहिए भाई दूज पर भाई को...

October 22, 2025

तुलसी के इन उपायों को करने से होती है मां...

October 22, 2025

छठ पूजा के लिए जरूरी जरूरी सामग्री की लिस्ट, अभी...

October 22, 2025

रात नहीं, सुबह का सेक्स है कई तरह से फायदेमंद

October 22, 2025

शीघ्रपतन की समस्या से हैं परेशान, ये 6 फूड्स कर...

October 22, 2025

ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर...

October 22, 2025
Gold Silver Price: दिवाली के बाद बाजार में होगा धमाका, सोने-चांदी के दामों में होने वाला है खेला! विशेषज्ञों ने दी बड़ी चेतावनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Silver Price: दिवाली के बाद बाजार में होगा धमाका, सोने-चांदी के दामों में होने वाला है खेला! विशेषज्ञों ने दी बड़ी चेतावनी
Gold Silver Price: दिवाली के बाद बाजार में होगा धमाका, सोने-चांदी के दामों में होने वाला है खेला! विशेषज्ञों ने दी बड़ी चेतावनी
Gold Silver Price: दिवाली के बाद बाजार में होगा धमाका, सोने-चांदी के दामों में होने वाला है खेला! विशेषज्ञों ने दी बड़ी चेतावनी
Gold Silver Price: दिवाली के बाद बाजार में होगा धमाका, सोने-चांदी के दामों में होने वाला है खेला! विशेषज्ञों ने दी बड़ी चेतावनी