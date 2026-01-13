Home > व्यापार > सोने-चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर की ओर, अभी खरीदें या थोड़ा रुकना होगा सही फैसला?

सोने-चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर की ओर, अभी खरीदें या थोड़ा रुकना होगा सही फैसला?

भारत में सोने की कीमतें स्थिर रही हैं जबकि चांदी की कीमतों में ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. कीमतों में इस उतार-चढ़ाव की वजह से खरीदार सावधान हो गए हैं खासकर वे लोग जो शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग के बजाय ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या छोटा निवेश करना चाहते हैं.

By: Anshika thakur | Published: January 13, 2026 8:27:46 AM IST

Gold-Silver Ratio India
Gold-Silver Ratio India


Gold Silver Rates: सोने और चांदी की कीमतें हाल की ऊंचाइयों के करीब बनी हुई हैं, जिससे कई रिटेल खरीदार अपने अगले कदम को लेकर अनिश्चित हैं. ग्लोबल अनिश्चितता, बदलती ब्याज दर की उम्मीदों और कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच फोकस रोज़ाना कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नज़र रखने से हटकर सोच-समझकर खरीदारी के फैसले लेने पर चला गया है.

सोने की कीमतों में तेज़ी से गिरावट क्यों नहीं होगी

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक ग्लोबल हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, सोने की कीमतों में तेज़ी से गिरावट की संभावना नहीं है. VT मार्केट्स के ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑपरेशंस लीड रॉस मैक्सवेल ने कहा कि मौजूदा लेवल से लगभग 25% की गिरावट के लिए कई डेवलपमेंट का एक साथ होना ज़रूरी होगा.

ऐसा कॉम्बिनेशन सेफ हेवन के तौर पर सोने की डिमांड कम करेगा और इन्वेस्टर्स को बॉन्ड जैसे बेहतर रिटर्न देने वाले एसेट्स की ओर धकेलेगा.

हालांकि, उन्होंने कहा कि फिलहाल यह सबसे ज़्यादा संभावना वाला सिनेरियो नहीं है. चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव और एशियाई बाजारों से लगातार डिमांड सोने की कीमतों को सपोर्ट करने में मदद कर रही है. अचानक क्रैश के बजाय कीमतों में धीरे-धीरे सुधार या कीमतों में स्थिरता का दौर ज़्यादा संभावित लगता है.

सोना खरीदने वालों के लिए इसका क्या मतलब है?

रिटेल खरीदारों के लिए इसका मतलब है कि जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय सावधानी बरतें. सोने की कीमतें शायद तेज़ी से न गिरें, लेकिन यह भी संभावना नहीं है कि वे आने वाले समय में तेज़ी से बढ़ेंगी. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि खरीदार एक ही बार में मौजूदा कीमतों पर बड़ी खरीदारी करने के बजाय अपनी खरीदारी को समय के साथ बांट सकते हैं या कीमतों में थोड़ी गिरावट का इंतज़ार कर सकते हैं.

इस माहौल में, शॉर्ट-टर्म बेट लगाने के बजाय लॉन्ग-टर्म होल्डिंग के तौर पर सोना ज़्यादा समझदारी वाला ऑप्शन है.

चांदी इतनी अस्थिर क्यों है?

चांदी की कहानी थोड़ी अलग है. जबकि सोलर पावर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे उद्योगों से लंबे समय की मांग चांदी की कीमतों को सपोर्ट करती है वहीं शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग इस मेटल की चाल में अहम भूमिका निभाती है.

मैक्सवेल ने कहा कि चांदी में तेज़ उछाल अक्सर उन लोगों को आकर्षित करता है जो जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं, और वे उतनी ही तेज़ी से बाज़ार से बाहर भी निकल सकते हैं. अगर सट्टेबाजी की दिलचस्पी कम होती है या कुल मिलाकर बाज़ार का भरोसा बेहतर होता है तो चांदी की कीमतों में तेज़ी से गिरावट आ सकती है. हालांकि लंबे समय तक गिरावट ज़रूरी नहीं है लेकिन शॉर्ट-टर्म अस्थिरता ज़्यादा रहने की संभावना है.

आम इन्वेस्टर्स के लिए मैसेज आसान है. सोना सावधानी से और लंबे समय के लिए खरीदना सबसे अच्छा है, जहाँ सही कीमत पर खरीदने से ज़्यादा सब्र ज़रूरी है. चांदी में मौके मिल सकते हैं लेकिन इसमें कीमत में ज़्यादा उतार-चढ़ाव और ज़्यादा रिस्क होता है.

