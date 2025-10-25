कहां और कैसे मिल रहा है सिर्फ 10 रुपये में सोना, यहां जानें पूरा प्रोसेस

अब डिजिटल गोल्ड खरीदना आसान और भरोसेमंद है. ज्वेलरी शॉप में इंतजार करना अब जरूरी नहीं बस अपने फोन पर UPI से 10 रुपये में डिजिटल गोल्ड खरीदें. डिजिटल गोल्ड पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसे बैंक के वॉल्ट में रखा जाता है.

डिजिटल गोल्ड में निवेश करने की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि इसके लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं. डिजिटल गोल्ड को आप आसानी से शेयर कर सकते हैं और चाहें तो इसे असली गोल्ड में बदल सकते हैं. आप पेटीम, गूगल पे और फोन पे ऐप से आसानी से इसका फायदा उठा सकते हैं.

जानें पूरा प्रोसेस और शुद्धता

अपने स्मार्टफोन पर सुरक्षित डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म खोलें और जितना गोल्ड चाहिए उतनी रकम डालें. UPI के जरिए पेमेंट तुरंत हो जाता है और आपके डिजिटल गोल्ड का रिकॉर्ड अकाउंट में दिखता रहता है.

डिजिटल गोल्ड 24 कैरेट यानी पूरी तरह शुद्ध सोना होता है और इसे सुरक्षित व बीमित बैंक वॉल्ट में रखा जाता है. इसका भाव हमेशा रियल‑टाइम मार्केट रेट के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए फिजिकल गोल्ड से ज्यादा पारदर्शिता और नियंत्रण मिलता है.

खरीदारी के दौरान डिजिटल गोल्ड पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है सिर्फ फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करने पर शुल्क हो सकता है. निवेश आसान बनाने के लिए कई प्लेटफॉर्म कम पैसे में भी लगातार निवेश की अनुमति देते हैं.

डिजिटल गोल्ड तेजी से पसंद किया जा रहा है क्योंकि यह सामान्य गोल्ड से सुरक्षित और सुविधाजनक है. खास तौर पर शादी और त्योहारों में इसे निवेश और तोहफे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.