PF निकासी का नया तरीका, अप्रैल से UPI-BHIM ऐप से मिलेगा पैसा; पहले ट्रांजैक्शन पर 25 हजार लिमिट

PF Withdrawal From UPI Limit: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अप्रैल 2026 से कर्मचारी UPI के जरिए सीधे अपने EPF अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे. यह फीचर BHIM ऐप के जरिए उपलब्ध होगा. फंड सीधे UPI से जुड़े बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. इससे PF निकालने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा आसान तेज और डिजिटल हो जाएगी. इससे खासकर उन कर्मचारियों को फ़ायदा होगा जिन्हें अभी ऑनलाइन पोर्टल से पैसे निकालने में दिक्कत होती है.

कैसे निकाले पैसे?

सरकारी अधिकारियों के अनुसार अप्रैल से EPFO सदस्य BHIM ऐप के जरिए अपने PF अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकेंगे. इसमें यह भी साफ दिखेगा कि कितना पैसा निकालने के लिए एलिजिबल है और अकाउंट में कम से कम 25% बैलेंस कितना जरूरी है. शुरूआत में प्रति ट्रांजैक्शन 25000 तक की निकासी सीमा तय की गई है. यह कदम इंस्टेंट ट्रांज़ैक्शन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया जा रहा है.

किसको ज्यादा फायदा होगी?

इस नई सुविधा से ब्लू-कॉलर और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारीयों को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है. कई कर्मचारियों को अभी EPFO ​​के ऑनलाइन पोर्टल या डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया में दिक्कत होती है. UPI के जरिए निकासी से वे मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से PF निकाल सकेंगे. हालांकि अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि छोटी-छोटी रकम बार-बार निकालने से सालाना निकासी सीमा पार हो सकती है.

निकासी की फ़्रीक्वेंसी को लेकर सावधान रहें

EPFO ने निकासी की रकम के साथ-साथ उसकी फ़्रीक्वेंसी पर भी लिमिट तय की है. अगर कोई सदस्य जल्दी-जल्दी दो या तीन बार निकासी करता है. भले ही कुल रकम लिमिट के अंदर हो, लेकिन लिमिट पूरी होने के बाद आगे निकासी संभव नहीं होगी. इसलिए सदस्यों को निकासी करते समय रकम और फ़्रीक्वेंसी दोनों का ध्यान रखना चाहिए. सरकार का लक्ष्य सुविधा देना है, न कि रिटायरमेंट फंड को जल्दी खत्म करना है.

लेबर कोड और नियमों में बदलाव के कारण देरी

यह फीचर पहले लागू किया जा सकता था, लेकिन नवंबर में लेबर कोड के नोटिफिकेशन और अक्टूबर में PF निकालने के नियमों में बदलाव के कारण सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने पड़े. नए नियमों के तहत 75% रकम निकाली जा सकती है जबकि 25% रकम को अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के तौर पर रखना जरूरी है. सिस्टम में इन बदलावों को शामिल करने के बाद यह फीचर अब आखिरी स्टेज में है.

PF निकालने के नियम पहले ही आसान कर दिए

EPFO ने पहले ही निकालने के नियमों को आसान कर दिया है. 13 विड्रॉल कैटेगरी को अब घटाकर तीन कर दिया गया है. जरूरी और खास हालात अब पढ़ाई के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार पार्शियल विड्रॉल की इजाजत है. बीमारी के मामलों में भी कई बार विड्रॉल की इजाजत है. बेरोजगारी की स्थिति में 75% रकम तुरंत निकालने और एक साल बाद पूरी रकम निकालने का ऑप्शन दिया गया है. कुल मिलाकर UPI के जरिए EPF निकालने की यह सुविधा देश भर के लाखों कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड तक आसान और तेज पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.