EPF UPI Withdrawal: EPFO यूजर्स के लिए खुशखबरी: अब UPI से मिनटों में निकलेगा PF

EPF UPI Withdrawal: EPFO से जुड़े लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है. अप्रैल 2026 से, EPF सब्सक्राइबर अपने PF अकाउंट से सीधे अपने बैंक अकाउंट में पैसे निकाल सकेंगे और वह भी UPI के ज़रिए. इससे EPF निकालने का प्रोसेस बहुत आसान, तेज़ और पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा. PTI ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया है कि श्रम मंत्रालय एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें EPF बैलेंस का एक तय अमाउंट सुरक्षित (फ्रीज़) रखा जाएगा, जबकि बाकी बड़ा हिस्सा UPI पेमेंट गेटवे के ज़रिए सीधे मेंबर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकेगा. इस सुविधा के तहत, EPFO मेंबर अपने अकाउंट में साफ-साफ देख पाएंगे कि उनके EPF बैलेंस में से कितना पैसा निकालने के लिए उपलब्ध है.

पैसा UPI के जरिए कैसे निकाला जाएगा?

नए सिस्टम के तहत, EPF सदस्य अपने बैंक अकाउंट से जुड़े UPI पिन का इस्तेमाल करके सुरक्षित रूप से ट्रांज़ैक्शन पूरा कर पाएंगे. एक बार जब पैसा उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो सदस्य ज़रूरत के हिसाब से उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह UPI के ज़रिए डिजिटल पेमेंट करना हो या अपने डेबिट कार्ड से ATM से कैश निकालना हो. सूत्रों ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस सिस्टम को लागू करने से पहले सॉफ्टवेयर से जुड़ी सभी टेक्निकल दिक्कतों को ठीक करने पर काम कर रहा है. इसे लागू करने से देश भर में लगभग 80 मिलियन EPFO सदस्यों को सीधा फायदा होगा. अभी, EPF से पैसा निकालने के लिए सदस्यों को क्लेम फाइल करना पड़ता है, जो एक लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है.

अब तक क्या हो रहा था?

अभी, ऑटो-सेटलमेंट मोड के तहत, कुछ EPF क्लेम तीन दिनों के अंदर सेटल हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए अभी भी एप्लीकेशन देना पड़ता है. अच्छी खबर यह है कि ऑटो-सेटलमेंट की लिमिट पहले ही ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है. इससे बड़ी संख्या में सदस्य बीमारी, शिक्षा, शादी और घर से जुड़ी ज़रूरतों के लिए तीन दिनों के अंदर पैसे निकाल सकते हैं.

EPFO ने सबसे पहले COVID-19 महामारी के दौरान फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना कर रहे कर्मचारियों को तुरंत राहत देने के लिए एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-सेटलमेंट सुविधा शुरू की थी. इसके बावजूद, हर साल 5 करोड़ से ज़्यादा EPF क्लेम प्रोसेस किए जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर विड्रॉल से जुड़े होते हैं. नए UPI-बेस्ड सिस्टम का मकसद इस बोझ को कम करना और प्रोसेस को और आसान बनाना है.

EPFO सीधे पैसे निकालने की इजाज़त क्यों नहीं देता?

सूत्रों के अनुसार, EPFO अपने सदस्यों को उनके PF अकाउंट से सीधे पैसे निकालने की इजाज़त नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है. हालांकि, सरकार चाहती है कि EPFO की सेवाएं भी बैंकों जितनी ही आसान और तेज़ हों, इसीलिए यह नया सिस्टम डेवलप किया जा रहा है. इससे पहले, अक्टूबर 2025 में, EPFO की सबसे बड़ी फैसला लेने वाली बॉडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ (CBT) ने आंशिक EPF निकासी के नियमों को आसान बनाने और उदार बनाने को मंज़ूरी दी थी. इन फैसलों को जल्द ही नोटिफ़ाई किया जाएगा, क्योंकि मीटिंग के मिनट्स को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंज़ूरी दे दी है.

किन परिस्थितियों में आंशिक निकासी की अनुमति है?

अपने सदस्यों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, EPF स्कीम के तहत आंशिक निकासी के जटिल नियमों को आसान बनाया गया है. पहले, 13 अलग-अलग प्रावधान थे, लेकिन अब इन्हें एक ही, आसान नियम में मिला दिया गया है, जिसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है:

बीमारी, शिक्षा और विवाह

आवास की ज़रूरतें

जरूरी परिस्थितियाँ

कितनी रकम निकाली जा सकती है?

नए सिस्टम के तहत, EPF सदस्य अपने अकाउंट में कुल एलिजिबल रकम का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे, जिसमें कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों का योगदान शामिल है. हालांकि, सुरक्षा के तौर पर, अकाउंट बैलेंस का कम से कम 25 प्रतिशत मिनिमम बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी होगा. इससे सदस्यों को EPFO की मौजूदा 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज दर और कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहेगा, जिससे रिटायरमेंट के लिए एक मज़बूत फंड बनेगा. यह सुधार EPF फंड तक आसान और तेज़ पहुँच सुनिश्चित करेगा और साथ ही सदस्यों की रिटायरमेंट बचत को भी सुरक्षित रखेगा. नियमों का सरलीकरण, बढ़ी हुई फ्लेक्सिबिलिटी और बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के ऑटो-सेटलमेंट की सुविधा भविष्य में 100 प्रतिशत ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम का रास्ता साफ करेगी, जिससे लाखों कर्मचारियों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी.

