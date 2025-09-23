EPFO से पैसे निकालने के बदल गए नियम, कम समय में खाते में आएगी रकम; यहां जानें पूरा प्रोसेस

EPFO Latest News: त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए एक के बाद एक फैसले ले रही है. पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी सामने आई तो अब जानकारी सामने आ रही है कि पीएफ (PF) का पैसा निकालने की प्रक्रिया को सरल हो गई है. त्योहारी सीजन से पहले देशभर के लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है.

लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ (Millions of employees will benefit)

केंद्र सरकार कर्मचारियों को अपने प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा आसानी से निकालने की सुविधा देने की योजना बना रही है. अगर आप भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ में जमा करते हैं, तो अब आपका पैसा निकालना बहुत आसान हो सकता है. सरकार जल्द ही ईपीएफओ (EPFO) के निकासी नियमों को सरल बनाने जा रही है. इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा, जिन्हें अब शादी, घर खरीदने या बच्चों की पढ़ाई जैसे खर्चों के लिए पैसे निकालने के लिए सख्त शर्तों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

वर्तमान में क्या नियम है? (What are the current rules?)

दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अनुसार अब ईपीएफओ सदस्य (EPFO Members) अपनी ज़रूरत के हिसाब से फंड निकाल सकेंगे. अब तक ये नियम था कि आप पूरा पीएफ बैलेंस सिर्फ रिटायरमेंट की उम्र (58 साल) होने पर या दो महीने से ज्यादा बेरोज़गार रहने पर ही निकाल सकते थे. इसके अलावा, शादी, घर खरीदने या बच्चों की पढ़ाई जैसे कामों के लिए पीएफ का पैसा निकालने के लिए कई शर्तें और समय-सीमा तय है.

शादी के खर्च के लिए: कम से कम 7 साल की सर्विस ज़रूरी; सिर्फ़ 50% बैलेंस ही निकाला जा सकता है.

घर खरीदने/बनाने के लिए: 3 साल की सर्विस ज़रूरी; सिर्फ़ 90% बैलेंस ही निकाला जा सकता है.

बच्चों की पढ़ाई के लिए: 7 साल की सर्विस के बाद ही पीएफ बैलेंस का 50% निकाला जा सकता है.

वर्तमान नियमों को देखें तो कर्मचारियों को अपना पैसा निकालने के लिए कई साल तक इंतजार करना पड़ता था.

नियमों में क्या बदलाव होगा? (What changes will be made to the rules?)

एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार शायद सदस्यों को हर 10 साल में जमा हुए फंड का एक बड़ा हिस्सा निकालने की अनुमति दे सकता है. अधिकारियों का कहना है कि यह उनका पैसा है और उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करने की आज़ादी होनी चाहिए. सामने आ रही रिपोर्ट पर एक्सपर्ट का मानना ​​है कि यह बदलाव, खासकर कम और मध्यम आय वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी. अभी, सख्त नियम और लंबा कागजी काम लोगों को अपना पैसा निकालने के लिए लोन लेने पर मजबूर करते हैं. अगर नए नियम लागू हो जाते हैं, तो कर्मचारी लोन लिए बिना अपनी असली ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे.

