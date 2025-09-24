घर में कैश रखने की सीमा, ज्यादा पैसे रखने पर कितना लग सकता है जुर्माना
आज के इस डिजिटल युग (Digital Generation) में बड़ी ही तेजी से हर कोई लेनदेन और ऑनलाइन (Online) का काम करता है. लेकिन कई जगहों पर लोग नगदी (Cash) को ही मुख्य रूप से प्राथमिकता देते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं घर पर नगदी रखने की कोई कानूनी सीमा है ? तो आइए इस खबर में इस विषय के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 24, 2025 2:46:09 PM IST

Limit on keeping cash at home: 21वीं शताब्दी के इस डिजिटल युग में लेनदेन और ऑनलाइन की प्रक्रिया जोरों-शोरों से चल रही है. ऐसे में आपसे में बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि घर पर नगदी रखने की क्या कोई कानूनी सीमा है ? 

घर पर नहीं है नगदी रखने की कोई सीमा

यह जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है कि इनकम टैक्स विभाग ने घर पर नकद रखने की कोई निश्चित सीमा फिलहाल तय नहीं की है. आप कितनी भी रकम अपने पास रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उस पैसे का वैध स्रोत (Source) हो.  इसका साफ शब्दों में मतलब है कि अगर आप यह साबित कर सकते हैं कि यह पैसा आपकी सैलरी, व्यापार से कमाई गई रकम, या किसी कानूनी लेनदेन से आया है, तो आप बिना किसी परेशानी के उन पैसों को घर में ही रख सकते हैं.

इनकम टैक्स एक्ट और नकद से जुड़े कुछ नियम

इनकम टैक्स एक्ट की कुछ मुख्य धाराएं नकदी और संपत्ति से संबंधित नियमों को स्पष्ट करती हैं, जिनमें धारा 68, धारा 69 और धारा 69B शामिल हैं. तो आइए जानते हैं इन तीन धाराओं के महत्व के बारे में 

धारा 68: आपके बैंक या कैशबुक में कोई राशि दर्ज है, लेकिन आप स्रोत नहीं बता पाते, तो उसे अघोषित आय (Unclaimed Income) माना जाएगा

धारा 69: अगर आपके पास नकद या फिर कोई निवेश है, लेकिन आप उसका हिसाब नहीं दे पाते, तो उसे अघोषित आय (Undisclosed Income) माना जाता है

धारा 69B:आपके पास घोषित आय से अधिक संपत्ति या फिर नकद है, और आप उसका स्रोत नहीं बता पाते, तो आप पर टैक्स और जुर्माना भी लगाया जा सकता है

स्रोत नहीं बताने पर क्या हो सकता है ? 

छापेमारी के दौरान अगर आपके घर से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की जाती है तो आप उसका सही हिसाब-किताब नहीं दे पाते, यह पूरी रकम अघोषित आय मानी  जाएगी. ऐसी स्थिति में आप पर भारी-भरकम टैक्स लगाया जा सकता है. इसके अलावा बरामद की गई राशि पर 78% तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा और विभाग को टैक्स चोरी का शक होने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. भले ही आपके घर पर नकद रखने की कोई कानूनी सीमा न हो, यह जरूरी है कि आप अपने पास मौजूद हर पैसे का रिकॉर्ड ध्यान से रखें. 

