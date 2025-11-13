Home > व्यापार > DA Hike: इस राज्य में चुनाव से पहले सरकार ने कर्मचारियों को किया मालामाल, यहां जानें- क्या है पूरा मामला?

Tamilnadu DA Hike: देश के अन्य राज्यों की तरह तमिलनाडु ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए डीए वृद्धि की घोषणा की है. इस फैसले से लगभग 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा.

By: Sohail Rahman | Last Updated: November 13, 2025 11:20:38 PM IST

DA Hike in Tamilnadu: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन (MK Stalin) ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए 3% डीए वृद्धि (3 percent DA Hike in Tamilnadu) की घोषणा की है. जानकारी के अनुसार, यह संशोधन 1 जुलाई, 2025 से लागू होगा. इसके बाद डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा.

16 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ (16 lakh employees and pensioners benefited)

इस फैसले से लगभग 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा. हालांकि, इससे राज्य सरकार पर लगभग ₹1,829 करोड़ का वार्षिक भार पड़ेगा. स्टालिन ने कहा कि सरकारी कर्मचारी और शिक्षक जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकार वित्तीय दबाव की परवाह किए बिना उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव (Tamilnadu Assembly Election 2025) होने हैं, इसलिए इस फैसले को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

तमिलनाडु की सरकार ने किया एलान (Tamil Nadu government announced)

डीएमके सरकार (Tamilnadu DMK Government) पर कर्मचारियों का दबाव बढ़ रहा है क्योंकि उसने अपने चुनावी वादे के तहत पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करने का वादा किया था, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है.डीए वेतन का एक हिस्सा है जो कर्मचारियों को मुद्रास्फीति से बचाने के लिए दिया जाता है. जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो सरकार डीए बढ़ा देती है. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए/डीआर में 3% की वृद्धि की भी घोषणा की, जिससे वार्षिक व्यय लगभग ₹10,083 करोड़ बढ़ जाएगा.

किन-किन राज्यों ने की डीए में वृद्धि? (Which states increased DA?)

तमिलनाडु से पहले कई राज्यों ने भी दिवाली पर डीए वृद्धि की घोषणा की थी. हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 3% की वृद्धि की घोषणा की. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की वृद्धि की घोषणा की. झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने डीए को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया. उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की वृद्धि की घोषणा की. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने डीए और डीआर में 2% की वृद्धि की.

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की वृद्धि की घोषणा की. राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की.

