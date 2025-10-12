केंद्र सरकार के बाद अब इस राज्य ने दिया दिवाली का शानदार तोहफा, DA में की छपड़ फाड़ बढ़ोतरी

DA Hike: हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% के बढ़ोतरी का एलान किया था. इसके बाद से अब राज्य सरकारें DA को लेकर बढ़ोतरी का एलान कर रही है. इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि का एलान किया है, यह वृद्धि अब 55% से 58% हो गई है जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी.

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस वृद्धि की घोषणा करते हुए कहा कि जुलाई से सितंबर 2025 तक के बकाया का भुगतान भी किया जाएगा, जबकि संशोधित DA और DR अक्टूबर महीने के वेतन और पेंशन में शामिल किया जाएगा. मुख्यमंत्री खांडू ने सोशल मीडिया पर लिखा, “यह निर्णय कर्मचारी कल्याण के प्रति हमारी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे कार्यबल और सेवानिवृत्त समुदाय का प्रत्येक सदस्य सम्मानित और सशक्त महसूस करे. इस वर्ष कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर में यह दूसरी वृद्धि है.”

कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

इससे पहले मई 2025 में, राज्य सरकार ने DA और DR को 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया था. इस नई बढ़ोतरी के साथ, अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारियों के भत्ते अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान हो गए हैं. राज्य के 75,000 से ज़्यादा नियमित सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और एआईएस अधिकारी इस फैसले से लाभान्वित होंगे.

आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा?

केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतज़ार कर रहे हैं. इसी साल जनवरी में सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. हालाँकि, इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है. नतीजतन, न तो वेतन आयोग समिति का गठन हुआ है और न ही यह तय हो पाया है कि सिफारिशों को कब लागू किया जाएगा. मौजूदा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो जाएंगी.