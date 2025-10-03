लाखों सरकारी कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले, DA ही नहीं सरकार दे रही एक और बड़ा तोहफा; दिवाली से पहले भर जाएगा बैंक अकाउंट
DA Hike 2025 3%: वित्त मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को Non-Productivity Linked Bonus देने की मंजूरी दे दी है. इस दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों को कई बड़े तोहफे मिलने वाले हैं.

DA Hike 2025: ये दिवाली सबसे खास जिसकी होने वाली है वो हैं केंद्रीय कर्मचारी. एक बार फिर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस को मंज़ूरी दे दी है. यह बोनस 30 दिनों के वेतन के बराबर होगा और ग्रुप सी और ग्रुप बी के कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को दिया जाएगा.

कर्मचारियों को मिली दोहरी खुशी 

दरअसल, त्योहारों के सीजन में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक नहीं ब्लकि दो तोहफे दे डाले हैं. दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया, इसके बाद उनके महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी कर दी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह तोहफा दशहरा और दिवाली से पहले आया है. आइए जानते हैं कि कर्मचारियों को सरकार के इस फैसले से कितना फायदा होने वाला है.

जानिये क्या होगा फायदा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने उत्पादकता से जुड़े गैर-संबंधित बोनस को लेकर बड़ी घोषणा की है. दरअसल, सोमवार को जारी एक आदेश में, वित्त मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि ग्रुप सी और ग्रुप बी के केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर “अस्थायी बोनस” मिलेगा. यह राशि 6,908 तय की गई है.

मिला एक और तोहफा 

केंद्र सरकार ने पेंशन के साथ साथ कई बड़े तोहफे दे दिए हैं. दरअसल, केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारियों के लिए समय पर पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करने वाले बड़े सुधारों की घोषणा की है. इन नए नियमों के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है. इन नए नियमों का उद्देश्य समय पर पेंशन भुगतान, पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) जारी करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और शीघ्रता सुनिश्चित करना है. आइए जान लेते हैं कि और कौन-कौन से सुधार होने जा रहे हैं.

