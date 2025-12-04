Home > व्यापार > Explainer: CIBIL स्कोर हाई है? तो मिलेंगे ऐसे फायदे, जो भारी-भरकम क्रेडिट कार्ड होल्डर्स तक नहीं जानते!

By: Anshika thakur | Published: December 4, 2025 7:40:09 AM IST

Credit Score: अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर आपकी सोच से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है. यह सिर्फ़ लोन अप्रूवल या क्रेडिट लिमिट के बारे में नहीं है यह आपके क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट, ऑफ़र, कार्ड अपग्रेड और लिमिट भी तय करता है. आज भारत में लेंडर डेटा-बेस्ड सिस्टम पर काम करते हैं इसलिए आपका स्कोर सीधे आपकी सेविंग्स पर असर डाल सकता है या आपके खर्च को बढ़ा सकता है.

750 से ज़्यादा क्रेडिट स्कोर होने पर, लेंडर कम इंटरेस्ट रेट, ज़्यादा लिमिट, जल्दी अप्रूवल और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड देते हैं. लेकिन, अगर आपका स्कोर 650 से कम है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, कम लिमिट और बार-बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है. ज़रूरी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट के बीच गहरे कनेक्शन का एहसास नहीं होता है.

क्रेडिट स्कोर क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है?

क्रेडिट स्कोर एक नंबर है जो आपके फाइनेंशियल व्यवहार को दिखाता है. CIBIL, CRIF हाई मार्क, इक्विफैक्स और एक्सपीरियन जैसे क्रेडिट ब्यूरो इसे 300 से 900 के बीच रेट करते हैं.

  • स्कोर 750+ = बहुत अच्छा
  • 650 से 749 = ठीक-ठाक
  • 650 से कम = खराब

यह स्कोर दिखाता है कि आप समय पर रीपेमेंट करते हैं या नहीं, आपका क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन क्या है और क्रेडिट रिस्क कितना है.

क्या क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ पर इंटरेस्ट CIBIL के हिसाब से तय होता है?

भारत में क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें 30% से 42% तक होती हैं. यह सीधे आपके रिस्क प्रोफ़ाइल से जुड़ा है.

  • ज़्यादा क्रेडिट स्कोर = कम रिस्क
  • कम क्रेडिट स्कोर = ज़्यादा रिस्क

बैंक यह मानते हैं कि ज़्यादा स्कोर वाले कस्टमर समय पर पेमेंट करेंगे, इसलिए उन्हें कम इंटरेस्ट रेट और बेहतर ऑफ़र दिए जाते हैं. कम स्कोर वालों से नुकसान की भरपाई के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लिया जाता है.

लेंडर आपका क्रेडिट स्कोर कैसे पढ़ते हैं?

  • स्कोर 750+: सुरक्षित बॉरोअर, कम रिस्क, तेज़ अप्रूवल
  • स्कोर 650–749: कभी-कभी देरी, मॉडरेट रिस्क
  • 650 से कम: डिफ़ॉल्ट का रिस्क, सबसे कमज़ोर स्कोर

अच्छा स्कोर लेंडर्स को आराम देता है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा ऑफ़र, कम इंटरेस्ट रेट और प्रीमियम कार्ड मिलते हैं.

एक अच्छा स्कोर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को क्या फायदे देता है?

ये वो फ़ायदे हैं जिनके बारे में कई यूज़र्स को पता भी नहीं है:

कम ब्याज दरें

अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले यूज़र्स को कम ब्याज दर पर रिवॉल्विंग क्रेडिट मिलता है, जिससे कार्ड की कुल लागत कम हो जाती है.

ज़्यादा क्रेडिट लिमिट

बैंक कम रिस्क वाले कस्टमर्स को ज़्यादा लिमिट देते हैं. इससे यूटिलाइज़ेशन रेश्यो भी बेहतर होता है.

प्रीमियम कार्ड एलिजिबिलिटी

हाई क्रेडिट स्कोर वाले यूज़र्स को ट्रैवल कार्ड, लाउंज एक्सेस कार्ड और हाई-रिवॉर्ड कार्ड मिलते हैं.

तेज़ अप्रूवल

ज़्यादा स्कोर होने पर, KYC और वेरिफ़िकेशन तेज़ी से पूरा होता है.

बेहतर बैलेंस ट्रांसफर ऑफर

जिन लोगों का स्कोर अच्छा है, वे 0% या कम ब्याज पर बैलेंस ट्रांसफर का फायदा उठा सकते हैं. इससे ब्याज का बोझ कम हो जाता है.

कम स्कोर वालों को क्या दिक्कतें आती हैं?

  • ज़्यादा ब्याज दरें
  • कम क्रेडिट लिमिट
  • बार-बार रिजेक्शन
  • लोन एप्लीकेशन पर कड़ी पूछताछ
  • कोई रिवॉर्ड कार्ड नहीं
  • ज़्यादा सालाना चार्ज

क्रेडिट स्कोर को बेहतर रखने के तरीके क्या हैं?

आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके हमेशा अपना स्कोर मजबूत रख सकते हैं:

  • बिल समय पर भरें.
  • बिल पूरे भरें, मिनिमम ड्यू अमाउंट न दें.
  • अपना यूटिलाइज़ेशन रेश्यो 30% से कम रखें.
  • फालतू लोन न लें.
  • बार-बार क्रेडिट इन्क्वायरी से बचें.
  • अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई गलती है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. एक अच्छा क्रेडिट स्कोर क्या होता है?

750+ का स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है.

Q2. क्रेडिट स्कोर कितनी जल्दी सुधर सकता है?

सुधार 3–6 महीने में दिखने लगते हैं.

Q3. क्या मिनिमम ड्यू अमाउंट देने से आपके स्कोर पर असर पड़ता है?

हाँ, रीपेमेंट बिहेवियर खराब है.

Q4. आपका क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन कितना होना चाहिए?

यह 30% से कम होना चाहिए.

Q5. आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट कितनी बार चेक करनी चाहिए?

कम से कम हर 3 महीने में एक बार.

