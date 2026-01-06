कम Credit Limit से परेशान? समझिए बैंक का फॉर्मूला और लिमिट बढ़ाने का आसान तरीका

Credit Card Limit: डेबिट कार्ड की तरह आजकल हर कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रिवॉर्ड और कैशबैक जैसे फायदे देते हैं. क्रेडिट कार्ड से आप अपनी तय लिमिट से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते. इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे तय होती है और आप अपनी क्रेडिट लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं.

क्रेडिट लिमिट कैसे तय होती है?

बैंक या कोई भी फाइनेंशियल संस्था क्रेडिट कार्ड लिमिट तय करने से पहले कई ज़रूरी बातों पर विचार करती है.

सबसे पहले, वे आपकी महीने की सैलरी और आपकी नौकरी का नेचर देखते हैं कि वह स्टेबल है या नहीं.

वे आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक करते हैं. क्रेडिट स्कोर यह दिखाता है कि आप क्रेडिट या लोन चुकाने में कितने सक्षम हैं. यह आपकी क्रेडिट योग्यता बताता है. अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर आमतौर पर ज़्यादा क्रेडिट लिमिट मिलती है.

इसके अलावा बैंक आपकी खर्च करने की आदतों या पैटर्न को समझने की भी कोशिश करता है. अगर आप ज़िम्मेदारी से और समझदारी से खर्च करते हैं तो आपको ज़्यादा क्रेडिट लिमिट दी जाएगी

अब सवाल यह है कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं?

अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे बढ़ाएं?

सबसे पहले, आप अपने बैंक से क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी.