Home > व्यापार > कम Credit Limit से परेशान? समझिए बैंक का फॉर्मूला और लिमिट बढ़ाने का आसान तरीका

कम Credit Limit से परेशान? समझिए बैंक का फॉर्मूला और लिमिट बढ़ाने का आसान तरीका

डेबिट कार्ड की तरह आजकल हर कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रिवॉर्ड और कैशबैक जैसे फायदे देते हैं. क्रेडिट कार्ड से आप अपनी तय लिमिट से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते.

By: Anshika thakur | Published: January 6, 2026 8:01:05 AM IST

CREDIT CARD
CREDIT CARD


Credit Card Limit: डेबिट कार्ड की तरह आजकल हर कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रिवॉर्ड और कैशबैक जैसे फायदे देते हैं. क्रेडिट कार्ड से आप अपनी तय लिमिट से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते. इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे तय होती है और आप अपनी क्रेडिट लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं.

You Might Be Interested In

क्रेडिट लिमिट कैसे तय होती है?

बैंक या कोई भी फाइनेंशियल संस्था क्रेडिट कार्ड लिमिट तय करने से पहले कई ज़रूरी बातों पर विचार करती है.

सबसे पहले, वे आपकी महीने की सैलरी और आपकी नौकरी का नेचर देखते हैं कि वह स्टेबल है या नहीं.

You Might Be Interested In

वे आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक करते हैं. क्रेडिट स्कोर यह दिखाता है कि आप क्रेडिट या लोन चुकाने में कितने सक्षम हैं. यह आपकी क्रेडिट योग्यता बताता है. अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर आमतौर पर ज़्यादा क्रेडिट लिमिट मिलती है.

इसके अलावा बैंक आपकी खर्च करने की आदतों या पैटर्न को समझने की भी कोशिश करता है. अगर आप ज़िम्मेदारी से और समझदारी से खर्च करते हैं तो आपको ज़्यादा क्रेडिट लिमिट दी जाएगी

अब सवाल यह है कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं?

अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे बढ़ाएं?

सबसे पहले, आप अपने बैंक से क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी.

  • सबसे पहले, अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से करें. अपनी क्रेडिट लिमिट का सिर्फ़ 30 से 40 प्रतिशत ही इस्तेमाल करने की कोशिश करें. इससे पता चलता है कि आप पूरी तरह से अपने क्रेडिट कार्ड पर निर्भर नहीं हैं.
  • अपने क्रेडिट कार्ड के बिल या EMI समय पर भरें 
  • लिमिट बढ़ाने की रिक्वेस्ट करने से पहले अचानक होने वाले किसी भी बड़े खर्च से बचने की कोशिश करें.

You Might Be Interested In
Tags: Banking TipsCredit Cardcredit card limitcredit limit increasePersonal Finance
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह...

January 4, 2026

काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन...

January 4, 2026

सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

January 4, 2026

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026
कम Credit Limit से परेशान? समझिए बैंक का फॉर्मूला और लिमिट बढ़ाने का आसान तरीका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कम Credit Limit से परेशान? समझिए बैंक का फॉर्मूला और लिमिट बढ़ाने का आसान तरीका
कम Credit Limit से परेशान? समझिए बैंक का फॉर्मूला और लिमिट बढ़ाने का आसान तरीका
कम Credit Limit से परेशान? समझिए बैंक का फॉर्मूला और लिमिट बढ़ाने का आसान तरीका
कम Credit Limit से परेशान? समझिए बैंक का फॉर्मूला और लिमिट बढ़ाने का आसान तरीका