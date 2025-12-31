बिल भरा फिर भी गिर गया CIBIL स्कोर? जानिए इसके पीछे की छुपी वजह

हमारा CIBIL स्कोर हमारे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर भी निर्भर करता है. एक अच्छा CIBIL स्कोर आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दिलाने में मदद कर सकता है. इसलिए, हम अक्सर अच्छा CIBIL स्कोर बनाए रखने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं.

लेकिन कभी-कभी, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पर चुका रहे हैं, तब भी आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है.

इसका कारण क्या है?

हालांकि क्रेडिट बिल समय पर चुकाना बहुत ज़रूरी है लेकिन अपने क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन को मैनेज करना भी उतना ही ज़रूरी है. क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन रेश्यो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी कुल क्रेडिट कार्ड लिमिट का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं.

अगर कोई कार्डहोल्डर इस लिमिट का पूरी तरह इस्तेमाल करता है तो बैंक इसे गलत मानता है. अब आइए जानते हैं कि इसकी गणना कैसे की जाती है.

इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है?

आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर खर्च की गई रकम को अपनी क्रेडिट कार्ड लिमिट से डिवाइड करना होगा.

अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन रेशियो 80 से 90 प्रतिशत के बीच रहता है, तो यह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर बुरा असर डालता है. भले ही आप समय पर पेमेंट करते हों, लेकिन इससे पता चलता है कि आप क्रेडिट कार्ड पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं.

तो सही लिमिट क्या है?

कार्डहोल्डर्स को अक्सर सलाह दी जाती है कि वे अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट का सिर्फ़ 30 प्रतिशत ही इस्तेमाल करें. उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि अगर वे आने वाले समय में लोन लेने का प्लान बना रहे हैं, तो इस लिमिट को 10 से 15 प्रतिशत के बीच रखें.