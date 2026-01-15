मुकेश अंबानी ने किसको गिफ्ट की ₹1500 करोड़ की आलीशान बिल्डिंग?

Mukesh Ambani Gifts Luxury Building To Manoj Modi: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगी मनोज मोदी को उनकी दशकों की एक बेहद ही कीमती तोहफा दिया है. दरअसल, मुकेश अंबानी ने दक्षिण मुंबई के प्रीमियम इलाके नेपियन सी रोड (Nepean Sea Road) पर स्थित एक 22 मंजिला आलीशान इमारत उन्हें उपहार में देकर हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है, जिसका नाम ‘वृंदावन’ रखा गया है. तो वहीं, 1.7 लाख वर्ग फुट में फैली इस इमारत की अनुमानित की कीमत 1 हजार 500 करोड़ रुपये है. तो वहीं, मनोज मोदी रिलायंस के कई बड़े सौदों और प्रोजेक्ट्स (जैसे जियो और रिटेल) के पीछे के मुख्य रणनीतिकार माने जाते हैं.

भरोसेमंद सहयोगी को दिया आलीशान इमारत

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी दरियादिली और अपने कर्मचारियों के प्रति बेहद ही सम्मान के लिए जाने जाते हैं. दरअसल, हाल ही में उन्होंने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगी, मनोज मोदी को 1 हजार 500 करोड़ रुपये की एक भव्य 22 मंजिला इमारत उपहार में देकर हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है.

आखिर कौन हैं मनोज मोदी?

मनोज मोदी को रिलायंस साम्राज्य का ‘दायां हाथ’ माना जाता है. दरअसल, वह मुकेश अंबानी के कॉलेज के दोस्त हैं और दशकों से रिलायंस की हर बड़ी डील जैसे फेसबुक-जियो डील के पीछे के मुख्य रणनीतिकार माने जाते हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ उनकी निष्ठा का सम्मान करते हुए अंबानी परिवार ने उन्हें यह अनमोल तोहफा देकर उनका पूरी तरह से सम्मान किया है.

क्या है इमारत की खासियतें?

दक्षिण मुंबई के नेपियन सी रोड (Nepean Sea Road) जैसे पॉश इलाके में स्थित इस आलीशान इमारत का नाम ‘वृंदावन’ रखा गया है. जानकारी के मुताबिक, यह इमारत 22 मंजिलों की है और लगभग 1.7 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैली हुई है. इतना ही नहीं, इसके अलावा इमारत की पहली सात मंजिलें केवल कार पार्किंग के लिए बनी हुई है. तो वहीं, दूसरी तरफ इसमें वर्ल्ड-क्लास जिम, स्विमिंग पूल, और विशाल डाइनिंग हॉल जैसी कई तमाम सुविधाओं को भी शामिल किया गया है. फिलहाल, बाजार मूल्य के मुताबिक इस संपत्ति की कीमत 1 हजार 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की आंकी जा रही है.

इमारत का नाम क्यों पड़ा वृंदावन?

यह तो सभी जानते हैं कि अंबानी और मोदी परिवार दोनों ही भगवान कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं और उनमें विश्वास करते हैं. वहीं, ‘वृंदावन’ भगवान कृष्ण की लीला स्थल है, जो शांति, पवित्रता और भक्ति का पूरी दुनियाभर में प्रतीक माना जाता है. घर का नाम धार्मिक स्थल पर रखना भारतीय परंपरा में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है.

रिलायंस परिवार अपनी जड़ों और भारतीय संस्कृति से सबसे ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस होने के बावजूद भी इमारत को एक पारंपरिक और पवित्र नाम देना उनकी सादगी और मूल्यों को ही दर्शाता है.