Airtel की वो सीक्रेट चाबी, जिससे खुलता है तीन फोन और OTT का शानदार खज़ाना

Airtel ने हाल ही में एक सबसे शानदार और बेहतरीन प्लान को लॉन्च किया है. जिसमें आपको 999 रुपये का पोस्टपेड प्लान मिलेगा. जो एक ही कनेक्शन पर तीन यूज़र्स को जोड़ने की अब तक की सबसे बेहतरीन सुविधा देने में सक्षम रखता है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: November 17, 2025 4:19:14 PM IST

Airtel New Plans: अगर आप भी एयरटेल का इस्तेमाल करते हैं तो, यह खबर आपके लिए हैं. एयरटेल के पास एक सबसे शानदार 999 रुपये का पोस्टपेड प्लान है, जो एक ही कनेक्शन पर तीन यूज़र्स को जोड़ने की सबसे बेहतरीन सुविधा देता है. यह प्लान खास तौर से उन लोगों के लिए जो अनलिमिटेड फायदे लेना चाहते हैं. 

क्या है प्लान की मुख्य खासियतें

1. कनेक्शन

इस प्लान ते तहत आपको एक रेगुलर सिम के साथ-साथ 2 फ्री एड ऑन सिम कार्ड भी मिलेंगे. जिसका सीधा-सीधा मतलब है कुल 3 सिम का आपको एक साथ एक्सेस मिलेगा. 

2. डेटा और कॉलिंग

इसे अलावा आपको तीनों ही सिम पर अनलिमिटेड कॉलिंग का भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा. यानी पूरे महीने के लिए कुल 150GB डेटा (90GB मुख्य और 30GB प्रति एड-ऑन) मिलता है, जिसमें अनलिमिटेड SMS भी इस प्लान में पूरी तरह से शामिल हैं. 

3. बम्पर OTT और अन्य सब्सक्रिप्शन

इस प्लान को इतना आकर्षक बनाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ मिलने वाले मुफ्त सब्सक्रिप्शन हैं, जिनकी कीमत अलग से काफी ज़्यादा होती है. 

Amazon Prime सब्सक्रिप्शन से यूज़र्स को 6 महीने के लिए Amazon Prime की सदस्यता मिलती है, जिससे वे Prime Video पर वेब सीरीज़ और फिल्मों का भरपूर आनंद ले सकते हैं. 

Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन लेने से इसमें 1 साल के लिए Disney+ Hotstar Mobile सब्सक्रिप्शन का प्लान भी शामिल है, जिसकी मदद से आप लाइव स्पोर्ट्स, फिल्म और सीरीज़ का मज़ा बड़े ही आराम से ले सकते हैं. 

इसके अलावा Perplexity Pro AI सब्सक्रिप्शन लेने से यूज़र्स को Perplexity Pro AI का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसके एनुअल प्लान की कीमत 17 हजार रुपये है. तो वहीं दूसरी तरफ Google One की मेंबरशिप लेने से यूज़र्स को Google One का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त में मिलता है, जिसमें 100GB क्लाउड स्टोरेज डेटा अलग से फ्री मिलता है. 

इसके अलावा Apple TV और अन्य ढेरों OTT ऐप्स का एक्सेस भी इस प्लान में शामिल है. तो देखा आपने एयरटेल का यह शानदार प्लान तीन लोगों की ज़रूरतें को कैसे एक साथ पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ है. तो फिर देर किस बात कि, आज ही इस प्लान का इस्तेमाल कर वेब सीरीज़ और फिल्मों का जमकर आनंद लें. 

