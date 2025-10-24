JIO या Airtel नही बल्कि ये कंपनी लाई है पूरे साल का प्लान अब बहुत ही कम दाम में

BSNL अपने यूजर्स के लिए लगातार सस्ते और नए मोबाइल प्लान लॉन्च करती रहती है. सीनियर सिटिजन के लिए कंपनी ने इस बार कुछ खास पेश किया है. BSNL ने सीनियर सिटिजन के लिए ‘सम्मान प्लान’ नामक नया प्लान लॉन्च किया है. इस प्लान में यूजर्स को पूरे एक साल तक सेवा का फायदा मिलता है.

सम्मान प्लान

BSNL सम्मान योजना की कीमत 1812 रुपये है. यूजर्स इस प्लान को एक साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं. यह प्राइस पूरे साल का प्लान लेने के लिए एक बढ़िया डील है. इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉल, रोजाना 100 SMS और हर दिन 2GB डेटा मिलता है. यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसे सिर्फ 18 नवंबर 2025 तक ही रिचार्ज किया जा सकता है. “इसका मतलब है कि इसे लेने के लिए अच्छा समय है. BSNL नए यूजर्स को मुफ्त सिम कार्ड दे रहा है.

BSNL का 1 रुपये में मिलने वाला प्लान

कंपनी का 1 रुपये वाला ऑफर अभी भी चालू है. नए यूज़र्स को सिर्फ 1 रुपये में 4G सिम मिल रही है और पहले महीने की मोबाइल सेवा पूरी तरह मुफ्त है. यूजर्स अब BSNL के अपग्रेड किए हुए 4G नेटवर्क का अनुभव कर सकते हैं.

30 दिनों के इस फ्री ऑफर में यूज़र्स को रोज़ 2GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, साथ ही फ्री सिम भी दिया जाएगा. आम भाषा में कहें तो यह ऑफर यूजर्स के लिए काफी अच्छा और काम का है.