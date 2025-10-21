Bhai Dooj 2025 Special: बहन के लिए सरकारी योजना में निवेश कर बनाएं सुरक्षित भविष्य, मिलेगा 5000 रुपये पेंशन

Atal Pension Yojana Benefits: देश में अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है. और छठ जैसे त्योहारों का मौका है. ऐसे में लोग इन त्योहारों के लिए ढेर सारी साड़ी की खरीदारी करते हैं और पूरे उत्साह के साथ लोग इन त्योहारों को खरीदते हैं. ऐसा ही एक पर्व है भाई दूज, जो भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है. इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक कर उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं. ऐसे में भाई अपनी बहन को इस दिन तोहफे भी दे सकते हैं और अगर आप अपनी बहन को कोई उपहार देना चाहते हैं, तो आप अपनी बहन के नाम पर अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं ताकि भविष्य में हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन मिल सके. तो जानिए आप कैसे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और ये योजना क्या है वो भी जानेंगे. अगली फिल्मों के बारे में आप इस बारे में जान सकते हैं.

क्या है अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana)

अटल पेंशन योजना एक निवेश योजना है जिसमें पहले बहन के नाम से निवेश करना होता है फिर आपको पेंशन अपनी पेंशन में शामिल करनी होती है. पेंशन 60 साल की उम्र के बाद आती है और इसके लिए हर महीने छोटा सा प्रीमियम देना होता है, जो आपके बैंक से कट जाता है.

ऐसे करें निवेश

अगर आपकी बहन की उम्र 18 साल है तो आपकी बहन को हर महीने 210 रुपये की पेंशन मिलेगी और फिर 60 साल की उम्र के बाद आपकी बहन को हर महीने 5000 रुपये की पेंशन मिलेगी. जान लें कि इस योजना में आपको उम्र के हिसाब से ही निवेश करना होता है.अगर आप अपनी बहन का नाम इस अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) से जोड़ना चाहते हैं तो जान लें कि इस योजना में भारत के नागरिक ही निवेश कर सकते हैं. जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, वे इस योजना से जुड़ सकते हैं. साथ ही आपकी बहन की उम्र 18 से 40 साल के बीच होना जरूरी है. अगर आपकी बहन के पास सभी सुविधाएँ पूरी हैं, तो आप उनके नाम पर इस अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं. बहन के नाम पर आप इस अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं.

पहले बैंक में उनकी केवैसी होगी

फिर से बैंक खाता योजना से लिंक करें, जिससे हर महीने प्रीमियम कटेगा

फिर पेंशन योजना (1-5 हजार रुपये) चुनें और फिर अपना नाम योजना से जुड़ें

