Home > व्यापार > Bhai Dooj 2025 Special: बहन के लिए सरकारी योजना में निवेश कर बनाएं सुरक्षित भविष्य, मिलेगा 5000 रुपये पेंशन

Bhai Dooj 2025 Special: बहन के लिए सरकारी योजना में निवेश कर बनाएं सुरक्षित भविष्य, मिलेगा 5000 रुपये पेंशन

Atal Pension Yojana: अगर आप अपनी बहन को इस भाई दूज पर कुछ ऐसे उपहार देना चाहते हैं, जो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है तो आप उसके नाम पर अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 21, 2025 9:29:32 PM IST

Atal PAtal Pension Yojana Benefitsnsion Yojana Benefits
Atal PAtal Pension Yojana Benefitsnsion Yojana Benefits

Atal Pension Yojana Benefits: देश में अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है. और छठ जैसे त्योहारों का मौका है. ऐसे में लोग इन त्योहारों के लिए ढेर सारी साड़ी की खरीदारी करते हैं और पूरे उत्साह के साथ लोग इन त्योहारों को खरीदते हैं. ऐसा ही एक पर्व है भाई दूज, जो भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है. इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक कर उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं. ऐसे में भाई अपनी बहन को इस दिन तोहफे भी दे सकते हैं और अगर आप अपनी बहन को कोई उपहार देना चाहते हैं, तो आप अपनी बहन के नाम पर अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं ताकि भविष्य में हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन मिल सके. तो जानिए आप कैसे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और ये योजना क्या है वो भी जानेंगे. अगली फिल्मों के बारे में आप इस बारे में जान सकते हैं.

क्या है अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana)

अटल पेंशन योजना एक निवेश योजना है जिसमें पहले बहन के नाम से निवेश करना होता है फिर आपको पेंशन अपनी पेंशन में शामिल करनी होती है. पेंशन 60 साल की उम्र के बाद आती है और इसके लिए हर महीने छोटा सा प्रीमियम देना होता है, जो आपके बैंक से कट जाता है.

ऐसे करें निवेश

अगर आपकी बहन की उम्र 18 साल है तो आपकी बहन को हर महीने 210 रुपये की पेंशन मिलेगी और फिर 60 साल की उम्र के बाद आपकी बहन को हर महीने 5000 रुपये की पेंशन मिलेगी. जान लें कि इस योजना में आपको उम्र के हिसाब से ही निवेश करना होता है.अगर आप अपनी बहन का नाम इस अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) से जोड़ना चाहते हैं तो जान लें कि इस योजना में भारत के नागरिक ही निवेश कर सकते हैं. जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, वे इस योजना से जुड़ सकते हैं. साथ ही आपकी बहन की उम्र 18 से 40 साल के बीच होना जरूरी है. अगर आपकी बहन के पास सभी सुविधाएँ पूरी हैं, तो आप उनके नाम पर इस अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं. बहन के नाम पर आप इस अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं.

You Might Be Interested In

पहले बैंक में उनकी केवैसी होगी

फिर से बैंक खाता योजना से लिंक करें, जिससे हर महीने प्रीमियम कटेगा

फिर पेंशन योजना (1-5 हजार रुपये) चुनें और फिर अपना नाम योजना से जुड़ें

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: atal pension yojanaAtal pension yojana benefitsatal pension yojana kya haiatal pension yojana schemebhai dooj 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बाजार से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का झंझट छोड़े, अब इस...

October 21, 2025

नहीं फूलेगी बिस्तर पर सांस, 10 गुना बढ़ जाएगी ताकत!

October 21, 2025

विदेश जाने का है प्लान? ये 10 देश हैं घूमने...

October 21, 2025

बिना ओवन अब बच्चों के लिए बनाएं मिनी पिज्जा, इस...

October 21, 2025

Bhai Dooj 2025 Latest Mehndi Design: हाथों में लगाएं ये...

October 21, 2025

अगर दिख रहे हैं ऐसे सपने, तो होने वाले हैं...

October 21, 2025
Bhai Dooj 2025 Special: बहन के लिए सरकारी योजना में निवेश कर बनाएं सुरक्षित भविष्य, मिलेगा 5000 रुपये पेंशन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bhai Dooj 2025 Special: बहन के लिए सरकारी योजना में निवेश कर बनाएं सुरक्षित भविष्य, मिलेगा 5000 रुपये पेंशन
Bhai Dooj 2025 Special: बहन के लिए सरकारी योजना में निवेश कर बनाएं सुरक्षित भविष्य, मिलेगा 5000 रुपये पेंशन
Bhai Dooj 2025 Special: बहन के लिए सरकारी योजना में निवेश कर बनाएं सुरक्षित भविष्य, मिलेगा 5000 रुपये पेंशन
Bhai Dooj 2025 Special: बहन के लिए सरकारी योजना में निवेश कर बनाएं सुरक्षित भविष्य, मिलेगा 5000 रुपये पेंशन