Bank Close November 2025: नवंबर में किस दिन और किस तारीख को बैंक रहेंगे बंद, यहां देख लें पूरी लिस्ट फिर बनाएं प्लान

Bank Holidays November 2025: शातिर ठग कई बार मोबाइल करके लोगों से ओटीपी और अन्य जरूरी जानकारी ले लेते हैं और फिर चुटकियों में बैंक खातों से हजारों-लाखों रुपये साफ कर देते हैं. फिलहाल डिजिटल अरेस्ट के चलते भी लोग पैसे गंवा रहे हैं. यही वजह है कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेट बैंकिंग से बचते हैं. इसके पीछे साइबर क्राइम है, जो लगातार देश में बढ़ता रहा है. ऐसे में अगर आप भी बैंक जाकर ही तसल्ली से अपने वित्तीय काम निपटाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. अगर आप भी नवंबर महीने में बैंक जाकर अपने काम पूरे करना चाहते हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है, क्योंकि यहां पर हम बताने जा रहे हैं कि नवंबर महीने के दौरान कितने दिन बैंकों में अवकाश रहेगा?

नवंबर महीने में 12 दिन बैंक रहेंगे बंद

जानकारों की मानें तो अक्टूबर महीने में भी जमकर सरकारी अवकाश घोषित हुए हैं. अक्टूबर महीने का अंत भी छठ की छुट्टी के साथ हो रहा है. अक्टूबर 2025 की तरह ही नवंबर महीने में भी कई सरकारी छुट्टी घोषित है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) के मुताबिक, नवंबर महीने में 30 दिनों के दौरान दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार के अलावा देश के राज्यों में स्थानीय अवसरों पर 12 दिन बैंक बंद रहेंगे. इनमें त्योहार और अन्य दिवस शामिल हैं.

कौन-कौन से पड़ेंगे त्योहार और दिवस?

नवंबर, 2025 में कार्तिक पूर्णिमा और जब गुरुनानक जयंती भी है. इन दोनों ही मौकों पर पूरे भारत में बैंकों में अवकाश रहेगा. बैंक बंद रहेंगे, लेकिन आप एटीएम के जरिये पैसे की निकासी कर सकते हैं.



01 नवंबर 2025: दिन शनिवार होगा. इस तारीख पर कन्नड़ राज्योत्सव होगा. इसके अलावा हरियाणा दिवस भी है. ऐसे में कर्नाटक के अलावा हरियाणा और मणिपुर में बैंकों में अवकाश रहेगा.

02 नवंबर 2025: रविवार का दिन होने के चलते देशभर के सभी बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा.

05 नवंबर 2025: दिन बुधवार होगा और इस दिन गुरु नानक जयंती है. इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली भी है. ऐसे में पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे.

07 नवंबर 2025: शुक्रवार का दिन होगा. मेघालय में वागला महोत्सव मनाया जाएगा. ऐसे में यहां पर बैंकों में अवकाश होगा.

08 नवंबर 2025: दूसरे शनिवार होने के कारण देश में बैंकों में अवकाश घोषित है. बता दें कि दूसरे और चौथे शनिवार को देशभर में बैंकों में अवकाश रहता है.

09 नवंबर 2025: रविवार होने की वजह से देशभर में साप्ताहिक अवकाश रहेगा.

11 नवंबर 2025: दिन मंगलवार होगा. सिक्किम में ल्हाबाद दुचेन है, जिससे यहां पर बैंक बंद रहेंगे.

16 नवंबर 2025: रविवार होने से बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा.

22 नवंबर 2025: चौथा शनिवार होने से देशभर में बैंक बंद रहेंगे.

23 नवंबर 2025: रविवार को साप्ताहिक अवकाश है.

25 नवंबर 2025: मंगलवार को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस है, जिससे पंजाब में बैंकों में अवकाश घोषित है.

30 नवंबर 2025: महीने के अंतिम दिन रविवार को साप्ताहिक अवकाश है.