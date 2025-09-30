दिल्ली में सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, कैसे और कहां मिलेगी सुविधा; फटाफट करें नोट

Delhi Government Scheme: अटल कैंटीन योजना दिल्ली कैबिनेट ने लोगों को कम कीमत पर भोजन देने की इस योजना को शुरू करने की अनुमति दे दी है. इस योजना का मकसद झुग्गी बस्तियों और स्लम इलाकों में हने वाले लोग सिर्फ 5 रुपये में प्रति प्लेट खाना उपलब्ध कराया जाएगा. कैबिनेट ने पहली बार में 100 कैंटीन खोलने की अनुमति दी है. इसकी शुरुआत आने वाले 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर की जाएगी. अधिकारियों को तैयारी शुरू करने के लिए आदेश दे दिया गया है.

अटल कैंटीन योजना

प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में अटल कैंटीन शुरू करने की योजना को मंजूरी दी गई. अगस्त में इस योजना का पूरा खाका कैबिनेट के सामने रखा गया था. जिसमें स्लम इलाकों में टीन खोलने के लिए जगह मिलना मुश्किल हो सकता है इस बात को लेकर सवाल उठे थे. अब यह तय किया है की जहां जगह नहीं मिल पाएगी वहां मोबाइल वैन के द्वारा अटल कैंटीन योजना जनता तक पहुचाई जाएगी. इस योजना के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.

पैकेट बंद खाना

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कैंटीन चलाने वाली कंपनी को कोई नुकसान ना हो इसके लिए अटल कैंटीन में सस्ता खाना देने के साथ-साथ कंपनी को पैक्ड फूड बेचने की इजाज़त मिलेगी. हालांकि शर्त यह होगी कि कैंटीन के आसपास का कचरा खुद हटाना होगा और वह सिर्फ तय मेन्यू वाला ही खाना बेच पाएगी.

5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना

हालांकि यह पहल पहली बार नहीं हो रही है, जब दिल्ली में कम पैसे में खाना देने की योजना शुरू की जा रही है. कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जन आहार योजना की शुरुआत की थी. उस योजना के तहत 10 से 15 रुपये पर प्लेट के रेट से भोजन मिलता था मगर कुछ टीइम के बाद वह योजना बंद हो गई. इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार भी आदमी कैंटीन के नाम से एक नई योजना शुरू की थी.