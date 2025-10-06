आज सोने के दाम में आई कितनी गिरावट ? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर! वरना हो जाएगा भारी नुकसान
Home > व्यापार > आज सोने के दाम में आई कितनी गिरावट ? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर! वरना हो जाएगा भारी नुकसान

आज सोने के दाम में आई कितनी गिरावट ? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर! वरना हो जाएगा भारी नुकसान

त्योहार और शादी के सीजन को ध्यान में रखते हुए सोने के दामों में गिरावट हुई हैं जानिए आज कितना घटा सोने का दाम, जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर

By: Anshika thakur | Last Updated: October 6, 2025 9:43:34 AM IST

gold
gold

today gold rate: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. मगर आज gold के रेट में गिरावट आई है. आइए जानते है आपके शहर में gold की क्या कीमत चल रही है.

6 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,19,390 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,19,400 रुपये था. त्यौहार और शादी का सीजन भी आ गया  है और आज Gold के भाव  में गिरावट हुई हैं यह Gold खरीदने वालो के लिए एक अच्छी खबर है.  कल से आज के रेट  में गिरावट हुई हैं. 

जानिए 6 अक्टूबर 2025 का ताजा  Gold भाव आपके शहर

दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,954 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,959 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,969 रुपये हो गई है.

मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,939 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,944 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,954 रुपये हो गई है.

बेंगलुरु
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,939 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,944 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,954 रुपये हो गई है.

कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,939 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,944 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,954 रुपये हो गई है.

चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,945 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,949 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,054 रुपये हो गई है.

Tags: goldgold rate delhigold rate in indiagold rate mumbaiGold Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और...

October 6, 2025

Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर...

October 6, 2025

इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल...

October 6, 2025

जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके...

October 6, 2025

वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी तक, कद्दू के बीज हैं...

October 6, 2025

कोल्ड और कफ के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ जरूर...

October 6, 2025
आज सोने के दाम में आई कितनी गिरावट ? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर! वरना हो जाएगा भारी नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

आज सोने के दाम में आई कितनी गिरावट ? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर! वरना हो जाएगा भारी नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आज सोने के दाम में आई कितनी गिरावट ? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर! वरना हो जाएगा भारी नुकसान
आज सोने के दाम में आई कितनी गिरावट ? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर! वरना हो जाएगा भारी नुकसान
आज सोने के दाम में आई कितनी गिरावट ? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर! वरना हो जाएगा भारी नुकसान
आज सोने के दाम में आई कितनी गिरावट ? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर! वरना हो जाएगा भारी नुकसान