8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की इन हैंड सैलरी? जानें पूरा गणित

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग भी जल्द ही लागू होने वाला है. इसके बाद जानें दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का वेतन कितना बढ़ जाएगा?

By: Divyanshi Singh | Published: October 10, 2025 12:04:26 PM IST

8th Pay Commission: देश के युवा ज़्यादातर उन नौकरियों को करना चाहते है जिसमे अच्छी सैलरी के साथ रुतबा भी हो. इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन पुलिस की नौकरी है. और अगर नौकरी देश की राजधानी में हो तो क्या बात है. देश के ज़्यादातर युवा दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का सपना देखते हैं. दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के मन में अक्सर एक सवाल होता है. उन्हें कितना वेतन मिलेगा. 8वां वेतन आयोग भी जल्द ही लागू होने वाला है. इसके बाद दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का वेतन कितना बढ़ जाएगा?

मौजूदा दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल सैलरी स्ट्रक्चर

  • वेतन आयोग- 7th CPC
  • पे स्केल- 21,700-69,100 रुपए
  • पे मैट्रिक्स- लेवल 03
  • बेसिक पे- 21,700 रुपए
  • DA (महंगाई भत्ता 17%)- 3,689 रुपए
  • HRA (हाउस रेंट अलाउंस)- 5,208 रुपए
  • TA (ट्रैवलिंग अलाउंस)- 4,212 रुपए
  • राशन पेमेंट- 3,636 रुपए
  • ग्रॉस सैलरी- करीब 38,445 रुपए
  • इन-हैंड सैलरी- 38,000 से 40,000 रुपए तक

8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में कितनी वृद्धि होगी?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन में कितनी वृद्धि होगी. एम्बिट कैपिटल और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है. यह कारक वेतन वृद्धि की राशि निर्धारित करेगा.

आठवें वेतन आयोग में अपेक्षित वेतन वृद्धि

बेस केस (Fitment Factor 1.83)- 14% तक बढ़ोतरी

मीडियन केस (Fitment Factor 2.15)- 34% तक बढ़ोतरी

अपर केस (Fitment Factor 2.46)- 54% तक बढ़ोतरी

50,000 रुपये के मूल वेतन पर वेतन में कितनी वृद्धि होगी?

1. फिटमेंट फैक्टर 1.82

नया मूल वेतन – ₹50,000 × 1.82 = ₹91,000

नया HRA (24%) – ₹21,840

TA – ₹2,160

DA – शुरुआत में शून्य

कुल नया वेतन – ₹1,15,000 (लगभग 25.5% वृद्धि)

2. फिटमेंट फैक्टर 2.15

नया मूल वेतन – ₹50,000 × 2.15 = ₹1,07,500

नया HRA (24%) – ₹25,800

TA – ₹2,160

DA – शून्य

कुल नया वेतन – ₹1,35,460 (लगभग 48% वृद्धि)

कितनी हो जाएगी  इन हेंड सैलरी

अगर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल का वर्तमान मूल वेतन ₹21,700 है, तो आठवें वेतन आयोग के तहत यह लगभग ₹40,000-₹55,000 तक बढ़ सकता है. हालांकि, यह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा. HRA, TA और अन्य भत्ते जोड़ने के बाद, हाथ में मिलने वाला वेतन ₹60,000-₹70,000 तक पहु,च सकता है.

