Bihar CM threat: सीएम सम्राट चौधरी को धमकी देने वाला गुजरात से गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लाया जा रहा

Bihar CM threat: बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. इस गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की तैयारी चल रही है.

सीएम को फोन पर मिली धमकी

बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई. जैसे ही यह मामला सामने आया, राज्य के सुरक्षा तंत्र में हलचल तेज हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

गुजरात से आरोपी की गिरफ्तारी

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लिया. मोबाइल फोन की टावर लोकेशन ट्रैक करने पर आरोपी की लोकेशन गुजरात के साणंद क्षेत्र में मिली. इसके बाद मुंगेर पुलिस की टीम गुजरात पहुंची और अहमदाबाद पुलिस के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान शेखर यादव के रूप में हुई है, जो बिहार के बांका जिले का मूल निवासी बताया जा रहा है. फिलहाल वह गुजरात में मजदूरी का काम कर रहा था. पुलिस के अनुसार, इसी आरोपी के मोबाइल फोन से सीएम को धमकी भरा कॉल किया गया था.

ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लाया जा रहा

गिरफ्तारी के बाद मुंगेर पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार ला रही है. उसे अहमदाबाद से मुंगेर के लिए रवाना कर दिया गया है, जहां आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने यह धमकी किसी साजिश के तहत दी या यह उसका व्यक्तिगत कदम था. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस मामले में कोई और व्यक्ति या नेटवर्क शामिल तो नहीं है. इस घटना के सामने आने के बाद राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, वहीं पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.