Video: शादी समारोह में डांसर संग दिखे समस्तीपुर के डिप्टी मेयर, वायरल वीडियो में शराब के साथ दिखा शख्स

Bihar News: डिप्टी मेयर राम बालक पासवान हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के उम्मीदवार भी थे.

Deputy Mayor Ram Balak Paswan Video: समस्तीपुर में एक शादी समारोह का वीडियो सामने आया है. जहां एक डांसर भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाती दिखाई दे रही है. डांसर शादी समारोह में पहुंचे जहां कुछ लोगों के पास पहले से ही शराब की बोतल रखा हुआ था वहीं जाकर डांसर ,डांस कर रही है. 

वीडियो में जिन लोगों के पास डांसर दिख रही है, उनमें से एक समस्तीपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर राम बालक पासवान हैं. उसी दौरान शराब के बोतल के साथ एक व्यक्ति थिरकते और शराब का पैग बनाते हुए दिखाई दे रहा है.

 हम लोग लोकप्रिय हैं, लोगों से मिलते-जुलते रहते हैं – राम बालक

बताते चले कि डिप्टी मेयर राम बालक पासवान हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के उम्मीदवार भी थे. राम बालक पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा यह शादी समारोह का एक वीडियो है. हम लोग लोकप्रिय हैं. जनप्रतिनिधि हैं, तो लोगों से मिलते-जुलते रहते हैं. 

डांसर के साथ वायरल वीडियो पर क्या बोले?

मांगलिक समाज में शिरकत करते रहते हैं लेकिन मेरे बगल में नाचने वाली को बैठाया गया उसे दौरान मुझे असज महसूस हुआ मैं काफी बचने का कोशिश करता रहा फिर भी वह नहीं हटी ,तो मैं पैसा देने के बहाने वहां से निकल गया हालांकि शराब पार्टी पर वह बसे हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन वाले लोगों को कितना कष्ट होता है और वह कष्ट दिल में छुपा होता है इसलिए कुछ नहीं कर पाए .

