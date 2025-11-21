Prashant Kishor ने तोड़ा मौन उपवास, परिवार के लिए एक घर छोड़कर अपनी सारी संपत्ति किसे कर दिया डोनेट?

Prashant Kishor News: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गुरुवार को एक दिन का मौन उपवास शुरू किया था. आज यानी शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने भितिहरवा गांधी आश्रम में रखा एक दिवसीय मौन उपवास समाप्त किया. इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और बड़ा एलान किया.

प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है. हम चंद लोगों ने यहां से पैदल चलना शुरू किया था और देखते ही देखते 2 सालों में जन सुराज लाखों लोगों का परिवार बन गया.

उन्होंने आगे कहा बिहार में लाखों लोगों के मन में यह आशा रही कि बिहार भी बदल सकता है. सभी को स्वतंत्र होकर वोट डालने का अधिकार होना चाहिए लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि समाज के गरीब लोगों का वोट खरीद लिया गया है.

जन सुराज के संस्थापक ने एक और बड़ा एलान करते हुए कहा, “अपने परिवार के लिए एक घर छोड़कर अपनी सारी चल-अचल संपत्ति जनसुराज अभियान के लिए डोनेट करता हूं. आपसे भी गुजारिश है, कम से कम 1 हजार रुपया इस अभियान के लिए डोनेट करें.”