Bihar: पटना में मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा की मौत, प्रशांत किशोर ने की परिजनों से मुलाकात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Bihar Crime: बिहार के पटना में मेडिकल की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत के बाद जमकर प्रदर्शन हुआ. कंकड़बाग थाना क्षेत्र के मुन्नाचक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली 17 साल की छात्रा की अचानक मौत के बाद उसके परिजनों ने शव के साथ कारगिल चौराहे प्रदर्शन किया.

मृतक के परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल संचालक और वार्डन की ओर से घटना को किया गया. घटना को दबाने के लिए बच्ची को नशीली दवा का ओवरडोज देकर उसे मार दिया गया. इसमें एक निजी अस्पताल, जहां पर छात्रा का इलाज हो रहा था, वहां के डॉक्टर पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है.

लड़की के साथ रेप हुआ- परिजन

परिजनों का आरोप है कि मामले को दबाने के लिए हॉस्टल वार्डन कोशिश कर रही है. परिजनों का आरोप है उनकी लड़की के साथ रेप हुआ है, जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है.

इसे लेकर परिजनों ने कारगिल चौक पर शव को रखकर प्रदर्शन किया. इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रा के परिजन और उनके साथ आए लोगों पर लाठी चलाई. पुलिस ने शव को लेकर एंबुलेंस के माध्यम से हटाया.

परिजन लगभग 3 घंटे से कारगिल चौराहे पर शव को रखकर न्याय की मांग कर रहे थे. इस प्रदर्शन की वजह से काफी देर तक सड़क पर जाम लगा रहा. पुलिस के काफी समझाने के बाद भी परिजनों ने शव को नहीं हटाया.

छात्रा के परिजनों और पुलिस के बीच घक्का-मुक्की

इसके बाद पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया. पुलिस की ओर से मृतक छात्रा के शव को ले जाने से रोकने के लिए परिजन और उसके दोस्त सामने लेट गए और रोकने का प्रयास किया. ऐसे में छात्रा के परिजनों और पुलिस के बीच घक्का-मुक्की भी हुई. फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया.

फिलहाल इस मामले में शंभु गर्ल्स हॉस्टल के बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है. 9 जनवरी को इलाज के दौरान छात्रा की हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई थी.

‘यौन हिंसा की आशंका से इनकार नहीं’

अनुसंधान के दौरान 14 जनवरी को मृतका की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आने पर यह जानकारी दी गई कि यौन हिंसा की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शंभु गर्ल्स हॉस्टल के बिल्डिंग मालिक मनीष कुमार रंजन को गिरफ्तार कर लिया है.

प्रशांत किशोर ने की छात्रा के परिजनों से मुलाकात

शुक्रवार को जन सुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने छात्रा के परिजनों से मुलाकात की. जन जुराज की ओर से कहा गया कि पटना में NEET की तैयारी करने वाली छात्रा के साथ ‘रेप’ और उसकी मौत के बाद आज प्रशांत किशोर ने जहानाबाद पहुंचकर उसके परिजनों से मुलाकात की.

जन जुराज की ओर से आगे कहा गया कि परिजनों के अनुसार पुलिस-प्रशासन लगातार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा है और मामले को आत्महत्या बता रहा है, लेकिन हम इस मामले को जन सुराज दबने नहीं देगा और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेगा.