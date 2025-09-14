लालू ने बेटी से शादी करने से किया इन्कार तो सिख लड़की पर आया दिल, पप्पू यादव ने क्यों खाई नींद की गोलियां

ranjeet ranjan love story: बिहार की राजनीति में पप्पू यादव की एक खास जगह है. अपनी राजनीतिक समझ, गहराई और दबंग अंदाज के लिए मशहूर पप्पू यादव का असली नाम राजेश रंजन है. कहने को राजेश रंजन उनका आधिकारिक नाम है, लेकिन वह राजनीति की दुनिया में वह बिहार से लेकर दिल्ली तक पप्पू यादव के नाम से ही जाने जाते हैं. बताया जाता है कि राजेश रंजन के दादा ने बचपन में ‘पप्पू’ नाम दिया था. उनकी शादी रंजीत रंजन से हुई है. उनकी पत्नी बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट से सांसद भी रहीं. पप्पू यादव और रंजीत रंजन के बेटे सार्थक रंजन दिल्ली के लिए टी-20 क्रिकेट खिलाड़ी हैं. पप्पू यादव की राजनीति की तरह उनकी निजी जिंदगी भी काफी उथल पुथल भरी रही है. कभी एक राजनीति दल में नहीं रहने वाले पप्पू यादव हत्या के आरोप में कई साल जेल की सजा भी काट चुके हैं. इस स्टोरी में हम बात रहे हैं कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और रंजीन रंजन की अनोखी लव स्टोरी के बारे में.

पहली नजर में पप्पू यादव को रंजीत रंजन से प्यार हो गया! (Pappu Yadav fell in love with Ranjit Ranjan at first sight)

बिहार और पंजाब में कुछ खास मेल नहीं है. भाषा के साथ-साथ खानपान भी अलग है. जहां पंजाब की भाषा में मिठास के साथ-साथ थोड़ा अक्खड़पन भी है तो बिहार की सबसे चर्चित भाषाओं में शामिल भोजपुरी और मैथिली में 100 प्रतिशत मिठास है, ऐसे भाषा विज्ञानी दावा करते हैं. खैरं भले ही बोली, भाषा और खानपान अलग हैं, लेकिन जब दिल का खेल हो तो ये सब चीजें पीछे छूट जाती हैं. बिहार की कई लोकसभा सीटों से कई सांसद रह चुके पप्पू यादव (Pappu Yadav) और उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता रंजीत रंजन की लव स्टोरी बहुत ही अनोखी है. सही मायनों में पप्पू यादव की लव स्टोरी किसी फिल्म की तरह है, जो शादी के बाद ही कुछ अच्छा होता है. बात वर्ष 1991 की है. पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता था. पप्पू यादव ने रंजीत की सिर्फ तस्वीर देखी थी. इसे एकतरफा प्यार ही कह सकते हैं कि वह रंजीत रंजन की तस्वीर देखते ही अपना दिल हार बैठे.

रंजीत के भाई विक्की से हुई थी अनजाने ही दोस्ती (Pappu Yadav Friendship with Ranjit brother Vicky)

रंजीत रंजन पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थीं. वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेनिस खेला करती थीं. पप्पू यादव को इस बात का पता नहीं था. यह अलग बात है कि रंजीत रंजन के भाई से पप्पू की अच्छी दोस्ती थी. एक दफा फैमिली फोटो देखने के दौरान रंजीत पर पप्पू की नजर पड़ी. भाई ने बताया कि यह मेरी बहन है. तस्वीर में रंजीत रंजन टेनिस खेलते हुए नजर आ रही थीं. बताया जाता है कि पप्पू यादव ने जैसे ही रंजीत की फोटो देखी तो उनका दिल आ गया. दोनों अलग-अलग राज्यों और अलग-अलग संस्कृति से जुड़े थे. इतना ही नहीं पप्पू जहां हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो रंजीत रंजन सिख धर्म से थीं. पप्पू यादव के जल्द यह भी समझ आ गया था कि यह इश्क एकतरफा तो है ही, साथ ही शादी की बात आगे बढ़ी तो धर्म की दीवार भी अपनी ऊंचाई से मोहब्बत करने वालों को उसकी औकात याद दिला देगी. कुल मिलाकर धर्म की वजह से पप्पू यादव की हिम्मत टूट रही थी.

धर्म बदलने के लिए भी तैयार थे पप्पू यादव (Pappu Yadav ready to change religion)

पुस्तक ‘द्रोहकाल’ के मुताबिक रंजीत रंजन से शादी के लिए पिता को मनाने के लिए घर पहुंच गए. इस दौरान रंजीत के पिता बार-बार शादी से इन्कार करते रहे. इस बीच पप्पू बार-बार जिद करते रहे तो पिता ने कहा कि शादी करनी है तो उन्हें सिख धर्म अपनाना होगा. पप्पू यादव दरअसल, रंजीत रंजन से इतना प्यार करते थे कि वह धर्म बदलने के लिए भी राजी हो गए. बताया जाता है कि रंजीत के पिता ने जानबूझकर धर्म बदलने की बात रखी थी, जिससे पप्पू यादव उनकी बेटी से शादी करने के इरादे छोड़ दें, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट. पप्पू धर्म बदलने को भी तैयार हो गए तो पिता को झुकना पड़ा. इस दौरान रंजीत की मां ने यह जरूर कहा कि बेटी बिहार में नहीं दिल्ली में रहेगी. पप्पू हर बात के लिए सहमत थे तो इस बात पर भी राजी हो गए। सभी शर्त मानने पर भी पप्पू को रंजीत से शादी की अनुमति मिल गई. कहा तो यह भी जाता है कि जब पप्पू यादव के धर्म बदलने की बात रंजीत रंजन को पता चली तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है. धर्म नहीं बदला जाएगा बल्कि एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे और अपना-अपना धर्म मानेंगे.

पप्पू यादव ने की आत्महत्या की कोशिश (Pappu Yadav attempted suicide)

जिगर मुरादाबादी की गजल का एक शेर है ‘ये इश्क़ नहीं आसां इतना ही समझ लीजे, इक आग का दरिया है और डूब के जाना है’. यह मशहूर शेर हर दौर के आशिकों पर बिल्कुल सटीक बैठता है. पहली बात तो यह थी कि पप्पू यादव टेनिस खिलाड़ी रंजीत रंजन से एकतरफा प्यार करते थे और दूसरी बात यह थी कि दोनों धर्म अलग-अलग था. इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि रंजीत रंजन तो पप्पू यादव से प्यार तक नहीं करती थीं. यहां तक एक बार तो अपनी मां से बात करने के दौरान रंजीत रंजन ने यहां तक कह दिया था- ‘देखो कितना मोटा लड़का है ना!’ पप्पू यादव ने जब शादी के लिए प्रस्ताव रखा तो रंजीत ने साफ-साफ इन्कार कर दिया. इससे पप्पू यादव इतने आहत हुए कि उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां खा लीं. इस तरह रंजीत रंजन के इन्कार करने पर आत्महत्या की कोशिश की. इसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक उनका इलाज चला.

प्यार था एकतरफा ही! (Pappu Yadav One sided love)

जब पप्पू यादव को पता चला कि विक्की दरअसल, रंजीत रंजन का भाई है तो उससे दोस्ती कर ली. इसकी भी एक कहानी है. दरअसल, वर्ष 1991 में आरक्षण विरोधी आंदोलन में पप्पू यादव शामिल हुए। इस आंदोलन के दौरान बिहार समेत देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. हिंसा फैलाने का आरोप लगने पर पप्पू यादव को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में बंद कर दिया गया. कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं थे तो जेल में भी पप्पू यादव कई सुविधाएं नसीब हुई थीं. इसके तहत ही वह नजदीक मैदान में खेलने जा सकते थे. यहां तक कि जेल सुपरिटेंडेंट के फोन के जरिये परिजन और दोस्तों से बात कर सकते थे. जेल से सटा एक मैदान था. खेलने के दौरान मैदान में पप्पू यादव की विक्की नाम के युवक से जान-पहचान हुई. इसी दौरान विक्की ने पप्पू यादव को फैमिली फोटो दिखाई, जिसमें रंजीत रंजन टेनिस प्लेयर के लुक में थे, जिसे देखकर पप्पू यादव इश्क कर बैठे. इसी दौरान पप्पू यादव ने रंजीत रंजन के भाई से गहरी दोस्ती कर ली. यहां तक कि लैंडलाइन नंबर भी हासिल कर लिया.

साइकिल-बाइक से करते थे पीछा (Ranjit Ranjan chased Pappu Yadav)

पप्पू यादव की लव स्टोरी की बात करें तो उनका प्यार एकतरफा था. पप्पू यादव ने रंजीत रंजन से प्यार का इजहार किया तो टेनिस की नेशनल लेवल की खिलाड़ी रंजीत साफ-साफ अस्वीकार कर दिया. पप्पू यादव की रंजीत के भाई अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उससे कोई मदद नहीं मिली. रंजीत रंजन के इन्कार ने पप्पू का दिल तोड़ दिया. पप्पू यादव निराशा के समंदर में डूब गए। हालात यह बन गए कि पप्पू यादव ने आत्महत्या की कोशिश तक की. पप्पू यादव का प्यार और वक्त का पहिया दोनों चलते रहे. पप्पू यादव ने रंजीत से प्यार करना नहीं छोड़ा. इस तरह रंजीत का प्यार पाने में पप्पू यादव को तीन साल लग गए थे. बताया जाता है कि एक साल के दौरान पप्पू यादव प्रेमिका रंजीत का साइकिल और बाइक के जरिये पीछा करते थे.

करते थे रंजीत रंजन के घर ब्लैंक कॉल (Blank call at Ranjit Ranjan house)

रंजीत रंजन ने पप्पू यादव से शादी हो जाने के बाद एक इंटरव्यू में कई खुलासे किए थे. उनके मुताबिक, पप्पू ही उनसे प्यार करते थे, जबकि उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं था. खैर, पप्पू यादव ने विक्की से लैंडलाइन नंबर हासिल कर ही लिया था तो जेलर के फोन से रंजीत के घर फोन करने लगे. वह विक्की से बात करने के बहाने रंजीत की आवाजें सुनने के लिए कॉल करते थे. रंजीत के मुताबिक, विक्की से बात करने के बहाने पप्पू यादव अक्सर ब्लैंक कॉल करते थे. पप्पू अक्सर साइकिल या फिर बाइक के जरिये रंजीत रंजन का पीछा करते थे. रंजीत को भी आस-पास वालों से पता चल गया था कि पप्पू उन्हें पसंद करते हैं. एक इंटरव्यू में खुद रंजीत रंजन ने स्वीकार किया था कि पप्पू यादव भले ही रंजीत को प्यार करते थे, लेकिन उनके दिल में प्यार जैसा कोई अहसास नहीं था.

शादी में रहा एसएस अहलूवालिया का रोल (SS Ahluwalia role in Pappu yadav wedding)

बताया जाता है कि जब रंजीत परिवार ने कई वजहें गिनाते हुए बेटी की शादी पप्पू यादव से करने से साफ इन्कार कर दिया तो उन्होंने भाइयों से मदद मांगी. वह भी साथ देने के लिए राजी नहीं हुए. इस बीच पप्पू यादव की रंजीत रंजन से हुई शादी में अहम रोल रहा तत्कालीन राज्यसभा सांसद एसएस अहलूवालिया का. ‘द्रोहकाल का पथिक’ पुस्तक में खुद पप्पू यादव ने कबूला है कि आखिरी रास्ता समझकर वह राज्यसभा सांसद एसएस अहलूवालिया से मिलने दिल्ली आ गए। एसएस अहलूवालिया भी सिख और सबसे बड़ी बात यह थी कि रंजीत के परिवार में उनका खूब सम्मान था. उनके घर में एसएस अहलूवालिया की बातों को तवज्जो दी जाती थी. आखिरकार उनके कहने पर रंजीत के माता-पिता शादी के लिए मान गए.