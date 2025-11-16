नीतीश कुमार बिहार के लिए वरदान लेकिन… फेमस खान सर ने दे दिया बड़ा बयान; यहां जानें क्या कुछ कहा?

Khan Sir On Nitish Kumar: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत के बाद खान सर का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कई बड़ी बातें की हैं. एएनआई को दिए इंटरव्यू में जब खान सर को नीतीश कुमार की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि, ‘नीतीश कुमार बिहार के लिए वरदान रहे हैं. अभी उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है. तो इनकी जगह फैसले कोई और ले रहा है’.

जब खास सर से पूछा गया कि नीतीश की जगह कौन फैसले ले रहा है, तो उन्होंने कहा कि – आईफोन के डिब्बे में अगर आप नोकिया पकड़ाएंगे तो सामने वाला जान जाएगा.

नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत काम किया – खान सर

खान सर ने आगे कहा कि, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत काम किया. इमफ्रास्टर्कचर से लेकर कई चीजों में नीतीश कुमार ने काफी काम किया – लेकिन अभी स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है – शेर भी एक समय बूढ़ा हो जाता है.

बीपीएससी परीक्षा विवाद पर सीएम नीतीश पर हमलावर थे खान सर

बीपीएससी परीक्षा विवाद के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर खान सर ने हमला किया था. उन्होंने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थी केवल 70वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की पुनर्परीक्षा की माँग कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार इस मुद्दे पर टालमटोल कर रही है. उस दौरान उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की थी.

नीतीश को चुकानी होगी बड़ी कीमत – खान सर

उस दौरान खान सर ने कहा था कि, नीतीश को पता होना चाहिए कि अगर वह बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग नहीं मानते हैं तो उन्हें इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें विधानसभा चुनाव में इसका एहसास हो जाएगा, जो बस कुछ ही महीनों में होने वाला है.

बिहार चुनाव में चला नीतीश कुमार का जादू

2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जदयू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 85 सीटें जीतीं. यह 2020 के मुकाबले लगभग दोगुनी बढ़त है, जब पार्टी केवल 45 सीटों पर सिमटी थी. भाजपा और जदयू ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा और एनडीए कुल 202 सीटों के विशाल बहुमत के साथ सत्ता में लौटा.

जदयू का यह प्रदर्शन बताता है कि नीतीश कुमार की पकड़ ग्रामीण इलाकों में मजबूत रही और एनडीए की जातीय-सामाजिक रणनीति सफल साबित हुई. यह परिणाम नीतीश की राजनीतिक वापसी के रूप में देखा जा रहा है.

