Home > बिहार > होली के बाद क्या नीतीश कुमार बिहार में करेंगे राजनीतिक धमाका, दिल्ली तक सुनाई देगी गूंज; मंत्रियों का खुलासा

होली के बाद क्या नीतीश कुमार बिहार में करेंगे राजनीतिक धमाका, दिल्ली तक सुनाई देगी गूंज; मंत्रियों का खुलासा

Nishant Kumar Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार होली के बाद राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं. वह जदयू में शामिल हो सकते हैं.

By: JP Yadav | Last Updated: March 3, 2026 2:46:05 PM IST

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार होली के बाद राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं. वह जदयू में शामिल हो सकते हैं.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार होली के बाद राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं. वह जदयू में शामिल हो सकते हैं.


Nishant Kumar Bihar Politics: होली त्योहार के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राज्य की राजनीति में एंट्री होने की प्रबल संभावना है. नीतीश कुमार के दो करीबी नेताओं और सरकार मंत्री श्रवण कुमार और अशोक चौधरी की ओर से दावा किया जा रहा है कि निशांत कुमार होली के बाद जनता दल यूनाइेट में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. इस बीच निशांत कुमार को लेकर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह जदयू के लिए जरूरी हैं और पूरी पार्टी चाहती है कि निशांत सक्रिय राजनीति में आएं

You Might Be Interested In

पार्टी करेगी निशांत का राजनीति में स्वागत 

मंत्री विजय चौधरी का यह भी कहना है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आते हैं तो पूरी पार्टी उनका स्वागत करेगी. यह भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा में उम्मीदवार निशांत होंगे या कोई और? यह तय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को  करना है. मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत में यह बी कहा कि राज्यसभा की सभी पांच सीटों पर एनडीए की जीत होगी.यहां पर बता दें कि साल 2017 में निशांत ने खुद कहा था कि उन्हें राजनीति में नहीं आना है.  

सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं निशांत

20 जुलाई 1975 को बिहार में जन्में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का जन्म जब 32 साल के थे तो मां मंजू सिन्हा का निधन हो गया. पटना के सेंट करेन स्कूल से पढ़ाई करने वाले निशांत का बचपन बिहार में ही बीता है. नीतीश और मंजू सिन्हा के एकलौते बेटे निशांत ने आगे की पढ़ाई मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से की है. हायर एजुकेशन के तौर पर उन्होंने मेसरा के बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है.यहां से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. 

You Might Be Interested In

कितनी है नेटवर्थ 

अपने पिता की नीतीश कुमार तरह ही शांत और सरल माने जाने वाले निशांत कुमार को सादगी भरे व्यक्तित्व वाला शख्सियत माना जाता है. निशांत कुमार की कुल संपत्ति करीब 3.61 करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है. इसमें 1.63 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 1.98 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, निशांत की संपत्ति में उनकी मां मंजू सिन्हा के रिटायरमेंट के लाभ भी शामिल हैं.

You Might Be Interested In
Tags: bihar politicshome-hero-pos-1nishant kumar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आज कौन सा ग्रहण है? यहां जानें पूरी डिटेल

March 3, 2026

कौन से कुत्ते होते हैं ज्यादा खतरनाक?

March 3, 2026

होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी...

March 2, 2026

एक इंसान रोज कितनी सांस लेता होगा?

March 2, 2026

रंगों के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का, होली वीक में ओटीटी...

March 2, 2026

ये हैं दुनिया के सबसे हैंडसम मर्द, भारत के इस...

March 2, 2026
होली के बाद क्या नीतीश कुमार बिहार में करेंगे राजनीतिक धमाका, दिल्ली तक सुनाई देगी गूंज; मंत्रियों का खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

होली के बाद क्या नीतीश कुमार बिहार में करेंगे राजनीतिक धमाका, दिल्ली तक सुनाई देगी गूंज; मंत्रियों का खुलासा
होली के बाद क्या नीतीश कुमार बिहार में करेंगे राजनीतिक धमाका, दिल्ली तक सुनाई देगी गूंज; मंत्रियों का खुलासा
होली के बाद क्या नीतीश कुमार बिहार में करेंगे राजनीतिक धमाका, दिल्ली तक सुनाई देगी गूंज; मंत्रियों का खुलासा
होली के बाद क्या नीतीश कुमार बिहार में करेंगे राजनीतिक धमाका, दिल्ली तक सुनाई देगी गूंज; मंत्रियों का खुलासा