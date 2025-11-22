ITBP Jawan Gautam Kumar Suicide: ITBP जवान ने गोली मारकर की खुदखुशी, चुनाव ड्यूटी में थे तैनात

बिहार के बेतिया में चुनावी ड्यूटी में तैनात ITBP जवान ने खुद को गोली मार ली है. यह घटना आज शनिवार शाम की है जब श्रीनगर थाना इलाके के कोहंड भवानीपुर के एक स्कूल में जवान ने सुसाइड कर ली. यहाँ चुनाव ड्यूटी के दौरान जवानों के रहने का इंतज़ाम किया गया था.

आपको बता दें कि जवान ने स्कूल की छत पर खुद को गोली मारी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. सुसाइड का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी मिलने पर सदर SDPO रजनीश कांत प्रियदर्शी मौके पर पहुंचे हैं.

गौतम कुमार यादव के रूप में हुई पहचान

बता दें कि ITBP जवान की पहचान 33 वर्षीय गौतम कुमार यादव के रूप में हुई है जो झारखंड धनबाद के चिरकुंडा का रहने वाला था. इस जवान की मौत के बाद FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम ने मौके पर जांच शुरू कर दी है और मौके पर पुलिस तैनात है.

जवान ने अपनी सर्विस राइफल से मारी गोली

घटना श्रीनगर थाना अंतर्गत कोहड़ा भवानीपुर स्कूल परिसर में घटी है. जहां जवान चुनावी ड्यूटी के लिए ठहरा हुआ था. जिसने खुद को एलएमजी बंदूक से गोली मार ली. इसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. गोली चलने की तेज आवाज से पूरे कैंप में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही श्रीनगर थाना पुलिस और डीएसपी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि जवान ने इतनी नजदीक से गोली मारी कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई. शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

मामले की जांच की जा रही है

बता दें की जवान चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात था. फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है. वरिष्ठ अधिकारी भी मामले की निगरानी कर रहे हैं. वहीं सदर टू डीएसपी रजनीश प्रियदर्शी ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है.