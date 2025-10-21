Chhath Puja 2025: छठ पूजा के ये 5 गीत भूलकर भी मत सुन लीजिएगा, नहीं तो बिहार की संस्कृति से हो जाएगा प्यार!

क्या आपने कभी सोचा है कि छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, संगीत और संस्कृति का जीवंत संगम है? जब महिलाएं व्रत रखकर घाटों पर सूर्य देव और छठी मइया की आराधना करती हैं, और “उग हे सूरज देव” जैसी लोकधुनें गूंजती हैं, तो पूरा माहौल मंत्रमुग्ध कर देने वाला बन जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा के 5 सबसे लोकप्रिय लोकगीत, जो हर साल इस पर्व की आत्मा को जगा देते हैं। और हम यह कह सकते हैं कि अगर आपने ये गीत सुन लिया तो आपको भी बिहार की इस संस्कृति से प्यार हो जाएगा।
1. छठी मैया आई ना दुअरिया (Chhathi Maiya Aai Na Duariya Lyrics)
छठी मैया आई न दुआरिया
सजाईब पोखरी खनाईब हे
छठी मैया आई न दुआरिया
सजाईब पोखरी खनाईब हे
छठी मैया आई न दुआरिया
सजाईब पोखरी खनाईब हे
ओ… ओ…
नारियार केलवा केशरवा चढ़ाईब
नारियार केलवा केशरवा चढ़ाईब
छठी मैया गईया के दुधवा
धराईब अरग दियाईब हे
छठी मैया गईया के दुधवा
धराईब अरग दियाईब हे
छठी मैया आई न दुआरिया
सजाईब पोखरी खनाईब हे
दलवा दऊरवा सुपाती चढ़ाईब
दलवा दऊरवा सुपाती चढ़ाईब
छठी मैया कलसा के दियरा जराईब
पियरी ओढ़ाईब हे
छठी मैया कलसा के दियरा जराईब
पियरी ओढ़ाईब हे
छठी मैया आई न दुआरिया
सजाईब पोखरी खनाईब हे
हो… हो…
निर्धन बांझिनी रो रो पुकारे
निर्धन बांझिनी रो रो पुकारे
छठी मैया अन्न-धन दीही
सुंदर पुत्र की गोदिया खिलाईब हे
छठी मैया अन्न-धन दीही
सुंदर पुत्र की गोदिया खिलाईब हे
छठी मैया आई न दुआरिया
सजाईब पोखरी खनाईब हे
जब ले जियब मैया देहब अरगिया
जब ले जियब मैया देहब अरगिया
छठी मैया दीना आशीष सकल परिवार ज़ुराईब हे
छठी मैया दीना आशीष सकल परिवार ज़ुराईब हे
छठी मैया आई न दुआरिया
सजाईब पोखरी खनाईब हे
छठी मैया आई न दुआरिया
सजाईब पोखरी खनाईब ह
2. बांझी केवड़वा धइले ठाढ़ (Baanjhi Kewdwa Dhaile Thaadh Lyrics)
आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ,
रूपे छन लागल केवाड़
आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ,
रूपे छन लागल केवाड़
ताही ऊपर चढ़ि सूतले हो दीनानाथ,
बांझी केवड़वा धईले ठाढ़
ताही ऊपर चढ़ि सूतले हो दीनानाथ,
बांझी केवड़वा धईले ठाढ़
चदर उघाड़ि जब देखले हो दीनानाथ
कोन संकट पड़ल तोहार,
चदर उघाड़ि जब देखले हो दीनानाथ
कौना संकट पड़ल तोहार
पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ
ओहि ले केवड़वा धईले ठाढ़
पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ
ओहि ले केवड़वा धईले ठाढ़
चदर उघारि जब देखले हो दीनानाथ
कवना संकट पड़ल तोहार
चदर उघारि जब देखले हो दीनानाथ
कवना संकट पड़ल तोहार
नैना संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ
ओहि ल केवड़वा ठाढ़
नैना संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ
ओहि ल केवड़वा ठाढ़
चद्दर उघारि देखले हो दीनानाथ
कोन संकट पड़ल तोहार
चद्दर उघारि देखले हो दीनानाथ
कोन संकट पड़ल तोहार
काया संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ
ओहि ल केवड़वा ठाढ़
काया संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ
ओहि ल केवड़वा ठाढ़
बांझिन के पुत्र जब दिहले हो दिनानाथ
खेलत कूदत घर जाय
बांझिन के पुत्र जब दिहले हो दिनानाथ
खेलत कूदत घर जाय
अन्हरा के आँख दिहले कोढ़िया के कायवा
हँसत बोलत घर जाय
अन्हरा के आँख दिहले कोढ़िया के कायवा
हँसत बोलत घर जाय
3. पहिले पहिल हम कइनी (pahile pahil hum kaine lyrics)
पहिले-पहिले हम कइनी
छठी मइया, बरत तोहार
छठी मइया, बरत तोहार
करीहा क्षमा, छठी मइया
भूल-चूक, गलती हमार
भूल-चूक, गलती हमार
गोदी के बालकवा के दीहऽ
छठी मइया, ममता, दुलार
छठी मइया, ममता, दुलार
पिया के सनेहिया बनइहा
मइया, दीहऽ सुख सार
मइया, दीहऽ सुख सार
नारियर, केरवा, गउदवा
साजल नदिया किनार
साजल नदिया किनार
सूनीहा अरज, छठी मइया
बढ़े कुल-परिवार
बढ़े कुल-परिवार
घाट सजवली मनोहर
मइया, तोर भगती अपार
मइया, तोर भगती अपार
लीही न अरगिया, हे मइया
दीहीं आसीस हजार
दीहीं आसीस हजार
पहिले-पहिले हम कइनी
छठी मइया, बरत तोहार
छठी मइया, बरत तोहार
करीहा क्षमा, छठी मइया
भूल-चूक, गलती हमार
भूल-चूक, गलती हमार
भूल-चूक, गलती हमार
4. उगा हे सूरज देव भेल भिनसरवा ( Uga hai surajdeva lyrics)
उगा हे सूरज देव भेल भिनसरवा,
अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो,
बड़की पुकारे देव दुनु कर जोरवा,
अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो।
बाझिन पुकारे देव दुनु कर जोरवा,
अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो,
अन्हरा पुकारे देव दुनु कर जोरवा,
अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो।
निर्धन पुकारे देव दुनु कर जोरवा,
अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो,
कोढ़िया पुकारे देव दुनु कर जोरवा,
अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो।
लंगड़ा पुकारे देव दुनु कर जोरवा,
अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो,
उगा हे सूरज देव भेल भिनसरवा,
अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो।
5. कांच ही बांस के बहंगिया (kanch hi bans ke bahangiya lyrics)
कांच ही बांस के बहंगिया,
बहंगी लचकत जाय
बहंगी लचकत जाय
होई ना बलम जी कहरिया,
बहंगी घाटे पहुंचाय
कांच ही बांस के बहंगिया,
बहंगी लचकत जाय
बहंगी लचकत जाय
बाट जे पूछेला बटोहिया,
बहंगी केकरा के जाय
बहंगी केकरा के जाय
तू तो आन्हर होवे रे बटोहिया,
बहंगी छठ मैया के जाय
बहंगी छठ मैया के जाय
ओहरे जे बारी छठि मैया,
बहंगी उनका के जाय
बहंगी उनका के जाय
कांच ही बांस के बहंगिया,
बहंगी लचकत जाय
बहंगी लचकत जाय
होई ना देवर जी कहरिया,
बहंगी घाटे पहुंचाय
बहंगी घाटे पहुंचाय
ऊंहवे जे बारि छठि मैया
बहंगी के उनके के जाय
बहंगी उनका के जाय
बाट जे पूछेला बटोहिया
बहंगी केकरा के जाय
बहंगी केकरा के जाय
तू तो आन्हर होवे रे बटोहिया
बहंगी छठ मैया के जाय
बहंगी छठ मैया के जाय
ऊंहवे जे बारी छठि मैया
बहंगी उनका के जाय
बहंगी उनका के जाय