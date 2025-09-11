Bihar News: पटना में बदमाशों ने राजद नेता को उतारा मौत के घाट, राघोपुर से चुनाव लड़ने की थी तैयारी

Raj Kumar Rai Murder Case: बिहार में बेखौफ बदमाशों (Bihar Crime News) का तांडव जारी है. बीती रात राजधानी पटना (Patna) में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. दरअसल, पूरा मामला ये है कि राजद नेता और ज़मीन कारोबारी राजकुमार राय (Rajkumar Rai) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. ये पूरी घटना राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास घटित हुई है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजकुमार मूल रूप से वैशाली जिले के राघोपुर के रहने वाले थे. राजकुमार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे.

राजकुमार की मौके पर हुई मौत (Raj Kumar Rai died on spot)

दो अज्ञात अपराधियों ने घात लगाकर नेता पर छह गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान में जुट गई है. हत्या का कारण जमीन विवाद या राजनीतिक रंजिश बताया जा रहा है. राघोपुर के रामपुर श्यामचंद निवासी राज कुमार यादव उर्फ ​​आला यादव पंचायती राज प्रकोष्ठ राजद के वैशाली जिला अध्यक्ष थे. इससे पहले वे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र (Raghopur assembly constituency) से चुनाव भी लड़ चुके थे. लोगों ने बताया कि इस बार भी वे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे. समर्थक आनन-फानन में घायल राजकुमार को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जमीन के कारोबार से भी जुड़े थे राजकुमार राय (Rajkumar Rai was also involved in land business)

जानकारी के अनुसार, राजकुमार राय जमीन के कारोबार से भी जुड़े थे. ये भी जानकारी सामने आ रही है कि घर से करीब 70 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है. पहले से ही अपराधी घात लगाकर बैठे हुए थे. घटना के बाद बदमाश कंकड़बाग मेन रोड की ओर भाग निकले. पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया हत्या के पीछे जमीन विवाद और पैसे का लेन-देन का मामला सामने आ रहा है. मृतक के परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस (Police starts investigating the matter)

घटना सामने आने के तुरंत बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. एफएसएल टीम (FSL Team) को भी बुलाया गया है. टीम ने कई साक्ष्य जुटाए हैं. पूर्वी नगर एसपी परिचय कुमार (East Nagar SP Parichay Kumar) ने बताया कि उनके ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है. आसपास के कई लोगों से पूछताछ की गई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे (CCTV Footage) खंगाले जा रहे हैं. मोबाइल टावर लोकेशन भी ली जा रही है. घटना का कारण जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा. मौके पर दो अपराधी थे, लेकिन लाइनर का काम और भी कर रहे थे.

यह भी पढ़ें :-