Patna: पड़ोसी को देख भौंक रहा था कुत्ता, युवक ने चचेरे भाई की गोली मार हत्या कर दी, परिजन में मचा मातम

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना में कुत्ते के भौंकने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई. घटना रविवार देर रात फतुहा थाना क्षेत्र में हुई. युवक की हत्या के बाद परिजनों ने आरोपी युवक को भी जमकर पीटा। गोली मारने वाले बदमाश की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी. ये घटना पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के मालबीघा का है. जहां कुत्ते के भौंकने को लेकर हुए विवाद में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया.

बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. फतुहा थाना क्षेत्र के मालबीघा गांव में रविवार देर रात धीरज कुमार के कुत्ते ने अपने पड़ोसी पप्पू कुमार को देखकर भौंकने लगा. इतने बाद पप्पू और धीरज के बीच बहस हो गई. जिससे के बाद पप्पू ने अपने चचेरे भाई धीरज पर पिस्टल से गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया, बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिजनों ने हत्यारे को पीटकर बेहोश किया (The family members beat the murderer unconscious)

युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने पप्पू की बेरहमी से पिटाई की. जिससे वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया. पुलिस के सामने भी पप्पू की पिटाई होते रही. घटना की सूचना मिलने पर फतुहा पुलिस दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल ले गई. जहां डॉक्टरों ने धीरज कुमार को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल पप्पू को प्राथमिक उपचार के बाद पटना पीएमसीएच (PMCH) भेज दिया गया. जब घायल पप्पू को एंबुलेंस से पटना भेजने के लिए पुलिस एंबुलेंस पर चढ़ा रही थी तो मृतक के परिजनों ने पप्पू को एम्बुलेंस में जाने से रोकने की कोशिश की. जिससे अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ.

पुलिस ने बताया (police said)

फतुहा के एसडीपीओ अवधेश कुमार ने बताया कि पप्पू कुमार शराब के नशे में घर लौटा था. उसके पड़ोसी धीरज के कुत्ते के भौंकने पर दोनों के बीच विवाद हो गया. धीरज कुमार और उसके दो-तीन भाइयों ने पप्पू कुमार के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद पप्पू ने घर से पिस्तौल निकाली और धीरज को गोली मार दी, इससे धीरज की मौत हो गई. इसके बाद धीरज के परिजनों ने पप्पू कुमार की जमकर पिटाई की. वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पप्पू को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

PM Modi Speech: ‘One Nation, One Tax’ से हर गरीब का सपना होगा सच, हर घर में आएगी खुशहाली!