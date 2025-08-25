Home > क्राइम > Bihar News: बिहार के बेतिया में एक लाख रिश्वत लेते मत्स्य पदाधिकारी गिरफ्तार

Bihar News: बिहार के बेतिया में एक लाख रिश्वत लेते मत्स्य पदाधिकारी गिरफ्तार ,आरोपित अधिकारी से पूछताछ जारी

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 25, 2025 18:36:27 IST

बेतिया, बिहार से इम्तियाज रिपोर्ट 
Bihar News: जिले से बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां निगरानी विभाग की टीम ने जिला मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। मामला बैरिया प्रखंड के पखनाहा बाजार निवासी मुराद अनवर से जुड़ा है, जिनकी मां मत्स्य पालन का कार्य करती हैं। सरकार से मिलनेवाली सब्सिडी की एवज में मत्स्य पदाधिकारी रिश्वत मांग रहे थे। 

एक लाख रिश्वत की मांग

जानकारी के अनुसार, मत्स्य पालन विभाग की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत 25 लाख रुपए की योजना चलाई जाती है। इस योजना में लाभुक को 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। लाभुक मुराद अनवर की मां इस योजना का लाभ ले रही थीं,  लेकिन सब्सिडी की राशि जारी करने के एवज में जिला मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन ने एक लाख रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित मुराद अनवर ने इस मामले की लिखित शिकायत निगरानी विभाग से की। शिकायत की सत्यापन के बाद निगरानी की टीम ने पूरे प्रकरण की गहन जांच की और फिर सोमवार को बिछाए गए जाल में जिला मत्स्य पदाधिकारी को पकड़ लिया। आरोपित अधिकारी को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। 

आरोपि मत्स्य पदाधिकारी की गिरफ्तारी

निगरानी विभाग के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि इसको लेकर शिकायत मिली थी, जिस पर विभाग सक्रिय हुआ। पूरे मामले की तहकीकात की गई। टीम ने बेतिया जाकर पूरे मामले की जांच की और जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गई, तो उसने आरोपि मत्स्य पदाधिकारी की गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की गई। 

आरोपित अधिकारी से पूछताछ जारी 

योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की और जिला मत्स्य पदाधिकारी को उनके कार्यालय से दबोचा गया। गिरफ्तारी के बाद अधिकारी को निगरानी विभाग की टीम पूछताछ के लिए पटना अपने साथ लेते गई। निगरानी टिम की  इस कार्रवाई के बाद जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। 
वहीं, आरोपित पदाधिकारी को लेकर विभाग में चर्चा हो रही है। गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम आरोपित अधिकारी से पूछताछ कर रही है। उसकी पुरानी पोस्टिंग और बेतिया में रहते हुए जिन लोगों को सब्सिडी की राशि मिली, उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है।

