बड़ी खुशखबरी! Bihar सरकार 50 लाख महिलाओं को देगी 10-10 हजार, जानिए वजह
Home > बिहार > बड़ी खुशखबरी! Bihar सरकार 50 लाख महिलाओं को देगी 10-10 हजार, जानिए वजह

बड़ी खुशखबरी! Bihar सरकार 50 लाख महिलाओं को देगी 10-10 हजार, जानिए वजह

Bihar News: 22 सितंबर को बिहार की लाखों महिलाओं की जिंदगी बदलने की शुरुआत होने वाली है. सरकार महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की पहली किश्त भेजने वाली है। पहले चरण में 5 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 21, 2025 12:14:58 PM IST

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार की नीतीश कुमार सरकार त्योहारों के मौसम में राज्य की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दे रही है. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत बिहार की 50 लाख महिलाओं को इस महीने ₹10,000 मिलेंगे. बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. बिहार सरकार इस योजना के तहत सितंबर महीने में 50 लाख महिलाओं को 5 हजार करोड़ रुपये उनके खाते में भेजेगी. इस रोज़गार योजना के तहत सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक परिवार की एक महिला को ₹10,000 मिलेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 सितंबर को राज्य की 50 लाख महिलाओं के खातों में ₹10,000 की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे. स्वरोजगार प्रदान करने के लिए इन महिलाओं के बीच 5 हजार करोड़ रुपये का वितरण होगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्रांसफर करेंगे पैसे

मुख्यमंत्री ये राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करेंगे. इसके लिए सोमवार सुबह 11 बजे एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है. इसमें विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि इस अवसर को संकुल स्तरीय संघ और ग्राम संगठन स्तर पर एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा. राज्य मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि महिला समूहों और सामुदायिक संगठनों में जागरूकता पैदा की जा सके.

38 जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित

ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें जीविका स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों की भागीदारी होगी. सभी 38 जिला मुख्यालयों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जिनकी अध्यक्षता जिलाधिकारियों द्वारा की जाएगी. इसमें जनप्रतिनिधियों के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी कम से कम 1,000 महिलाएं भाग लेंगी.

सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे. प्रखंड स्तरीय जनप्रतिनिधि अधिकारी और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 500 महिलाएं भाग लेंगी. ये कार्यक्रम सभी 1,680 संकुल स्तरीय जीविका संघों में भी आयोजित किया जाएगा. संकुल स्तरीय जीविका समूहों की 200 महिलाए इसमें भाग लेंगी. जीविका के सभी 70,000 ग्राम संगठनों में इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की भी व्यवस्था की गई है. स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 100 महिलाएं इसमें भाग लेंगी.

महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए पैसे दे रही है नीतीश सरकार

ये राशि महिलाओं को स्वरोज़गार शुरू करने छोटे व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने में सहायता करेगी. इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता से महिलाएं खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य छोटे उद्यमों में निवेश कर सकेंगी. स्वरोज़गार शुरू करके महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी.

जानें मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का लाभ कैसे उठाएं 

इस योजना का लाभ पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों वाले परिवारों को मिलेगा. अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं. वे भी पात्र हैं.  आवेदकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक या उनके पति आयकरदाता या सरकारी सेवा में नहीं होने चाहिए. जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपने ग्राम संगठन में आवेदन जमा करना होगा. ग्राम संगठन स्तर पर एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी. जहां सभी समूह सदस्यों के आवेदन एकत्रित किए जाएंगे. जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी नहीं हैं. उन्हें पहले अपने ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करके समूह में शामिल होना होगा. शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. पहले से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी शहरी महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी.

Bihar News: खुशखबरी! Nitish Kumar ने खोला खजाना, टैबलेट खरीदने के लिए मिलेंगे 25 हजार, समझिए प्लान

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
बड़ी खुशखबरी! Bihar सरकार 50 लाख महिलाओं को देगी 10-10 हजार, जानिए वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बड़ी खुशखबरी! Bihar सरकार 50 लाख महिलाओं को देगी 10-10 हजार, जानिए वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बड़ी खुशखबरी! Bihar सरकार 50 लाख महिलाओं को देगी 10-10 हजार, जानिए वजह
बड़ी खुशखबरी! Bihar सरकार 50 लाख महिलाओं को देगी 10-10 हजार, जानिए वजह
बड़ी खुशखबरी! Bihar सरकार 50 लाख महिलाओं को देगी 10-10 हजार, जानिए वजह
बड़ी खुशखबरी! Bihar सरकार 50 लाख महिलाओं को देगी 10-10 हजार, जानिए वजह