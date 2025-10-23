Home > क्राइम > अफेयर का विरोध करने वाले ज़रा हो जाएं सावधान, नहीं तो भुगतना पड़ेगा भारी अंजाम

बिहार से बेहद ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी को अवैध संबंध (Illict Relation) का विरोध करना भारी पड़ गया. वारदात के बाद आरोपी के बेटे (Son of the accused) ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिससे पुलिस भी दंग रह गई है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 23, 2025 2:11:14 PM IST

Bihar Crime News: बिहार के गयाजी जिले के अतरी थाना क्षेत्र के सीढ गांव से एक चौंका देने वाली वारदात सामने आई है. जहां, अवैध संबंधों की वजह से एक पति ने अपनी ही पत्नी को गुस्से में आकर मौत के घाट उतार दिया. इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा मृतका के 10 साल के बेटे ने खुद पुलिस के सामने किया है. पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी पति श्याम ठाकुर को झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. 

कब और कैसे हुई पूरी वारदात: 

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार की रात हुई यह वारदात तब सामने आई जब तड़के बंधुबीघा-सीढ मार्ग पर 30 साल की रीना देवी का शव पड़ा मिला. स्थानीय लोगों ने डीएसपी सुरेंद्र कुमार सिंह को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सूचना दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. 

हत्यारे ने कब और कैसे मारी गोली: 

वारदात  के बाद आरोपी पति श्याम ठाकुर मंगलवार करीब दोपहर 2 बजे अपनी पत्नी रीना को घुमाने के बहाने गयाजी लेकर गया था. तो वहीं, देर रात घर लौटने के दौरान उसने बंधुबीघा-सीढ मार्ग पर सुनसान इलाके में रीना को गोली मार दी. जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

बेटे ने बताया काली वारदात का पूरा सच: 

इस खूनी वारदात का सबसे बड़ा चश्मदीद मृतका का 10 साल का बेटा शुभम निकला. शुभम ने वारदात को लेकर पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उसके पिता एक सप्ताह पहले पिस्टल घर पर लेकर आए थे और उसी से उन्होंने मां की हत्या कर दी.  बेटे के इस चौंकाने वाले बयान के आधार पर पुलिस ने बिना किसी देर के आरोपी की तलाश शुरू कर दी और उसे धनबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

पुलिस की जांच में अब तक क्या आया सामने: 

पुलिस की प्राथमिक जांच में फिलहाल यह खुलासा हुआ है कि आरोपी श्याम ठाकुर का अपनी सौतेली मां के साथ अवैध संबंध था.  मृतका रीना देवी लगातार इस रिश्ते का विरोध करती थी, अवैध संबंध में बाधा बन रही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए ही श्याम ने उसकी हत्या के लिए यह खौफनाक कदम उठाया. इस दिल दहला देने वाली पूरी वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है. 

Tags: Bihar Crime NewsExtra-Marital AffairGun Shothome-hero-pos-7Husband killed his own wifePolice Investigation
