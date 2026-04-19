Youth Suicide Bihar News: मां के बाद बेटे की मौत, 19 साल के युवक ने लगाई फांसी! बंद कमरे में मिला शव परिवार सदमे में

Youth Suicide Bihar News: फांसी लगाकर 19 वर्षीय एक युवक द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है. मामला पौथु थाना क्षेत्र के बाजार की है. मृतक की पहचान पौथु बाजार निवासी शिव शंकर साव के पुत्र धीरज कुमार के रूप में की गई है. शनिवार की रात धीरज अपने बड़े भाई रंजीत के साथ किराना दुकान बंद कर घर लौटा था.

दोनों भाइयों ने साथ में खाना खाया और अपने-अपने कमरे में सोने चले गए. रविवार सुबह जब काफी देर तक धीरज अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो परिजनों को चिंता हुई. कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं मिली, तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया.

फंदे से लटका मिला शव

अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए, धीरज कमरे में फंदे से लटका हुआ था. घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. धीरज अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था. उसके दो बड़े भाइयों की शादी हो चुकी है, जबकि धीरज अविवाहित था.

आत्महत्या के कारणों का पता नहीं – पुलिस

करीब 10 महीने पहले ही उसकी मां का निधन हुआ था, जिससे परिवार पहले से ही सदमे में था. अब एक साल के अंदर दूसरी बड़ी घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है. थानाध्यक्ष विनय कृष्णा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है.

घरेलू विवाद की आशंका, हर एंगल से हो रही जांच

हालांकि परिजन घरेलू विवाद की आशंका जता रहे हैं. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, ताकि आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके.

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