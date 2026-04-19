Home > बिहार > Youth Suicide Bihar News: मां के बाद बेटे की मौत, 19 साल के युवक ने लगाई फांसी! बंद कमरे में मिला शव परिवार सदमे में

Youth Suicide Bihar News: मां के बाद बेटे की मौत, 19 साल के युवक ने लगाई फांसी! बंद कमरे में मिला शव परिवार सदमे में

Pauthu market suicide case: मृतक की पहचान पौथु बाजार निवासी शिव शंकर साव के पुत्र धीरज कुमार के रूप में की गई है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 19, 2026 7:25:37 PM IST

मां के बाद बेटे की मौत, 19 साल के युवक ने लगाई फांसी
मां के बाद बेटे की मौत, 19 साल के युवक ने लगाई फांसी


Youth Suicide Bihar News:  फांसी लगाकर 19 वर्षीय एक युवक द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है. मामला पौथु थाना क्षेत्र के बाजार की है. मृतक की पहचान पौथु बाजार निवासी शिव शंकर साव के पुत्र धीरज कुमार के रूप में की गई है. शनिवार की रात धीरज अपने बड़े भाई रंजीत के साथ किराना दुकान बंद कर घर लौटा था.

You Might Be Interested In

दोनों भाइयों ने साथ में खाना खाया और अपने-अपने कमरे में सोने चले गए. रविवार सुबह जब काफी देर तक धीरज अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो परिजनों को चिंता हुई. कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं मिली, तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया.

फंदे से लटका मिला शव 

अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए, धीरज कमरे में फंदे से लटका हुआ था. घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. धीरज अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था. उसके दो बड़े भाइयों की शादी हो चुकी है, जबकि धीरज अविवाहित था.

You Might Be Interested In

आत्महत्या के कारणों का पता नहीं – पुलिस

करीब 10 महीने पहले ही उसकी मां का निधन हुआ था, जिससे परिवार पहले से ही सदमे में था. अब एक साल के अंदर दूसरी बड़ी घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है. थानाध्यक्ष विनय कृष्णा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है.

घरेलू विवाद की आशंका, हर एंगल से हो रही जांच

हालांकि परिजन घरेलू विवाद की आशंका जता रहे हैं. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, ताकि आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

You Might Be Interested In
Tags: Bihar latest crime newsDhiraj Kumar death newsPauthu market suicide caseYoung boy suicide investigationYouth suicide Bihar news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Youth Suicide Bihar News: मां के बाद बेटे की मौत, 19 साल के युवक ने लगाई फांसी! बंद कमरे में मिला शव परिवार सदमे में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Youth Suicide Bihar News: मां के बाद बेटे की मौत, 19 साल के युवक ने लगाई फांसी! बंद कमरे में मिला शव परिवार सदमे में
Youth Suicide Bihar News: मां के बाद बेटे की मौत, 19 साल के युवक ने लगाई फांसी! बंद कमरे में मिला शव परिवार सदमे में
Youth Suicide Bihar News: मां के बाद बेटे की मौत, 19 साल के युवक ने लगाई फांसी! बंद कमरे में मिला शव परिवार सदमे में
Youth Suicide Bihar News: मां के बाद बेटे की मौत, 19 साल के युवक ने लगाई फांसी! बंद कमरे में मिला शव परिवार सदमे में