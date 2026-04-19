Home > बिहार > Aurangabad Lineman Death: करंट से गई जान, बिजली विभाग पर फूटा गुस्सा; विद्युत कर्मी की मौत के बाद ग्रामिणों ने NH-19 किया जाम

Aurangabad Lineman Death: करंट से गई जान, बिजली विभाग पर फूटा गुस्सा; विद्युत कर्मी की मौत के बाद ग्रामिणों ने NH-19 किया जाम

Electric shock death Bihar: घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 19, 2026 1:29:45 PM IST

करंट से गई जान, बिजली विभाग पर फूटा लोगों का गुस्सा
करंट से गई जान, बिजली विभाग पर फूटा लोगों का गुस्सा


Aurangabad Lineman Death: जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के रुनिया गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में विद्युत कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई. मृतक की पहचान पहाड़िया गांव निवासी 45 वर्षीय उमेश सिंह के रूप में की गई है, जो पिछले करीब 15 वर्षों से मदनपुर बिजली कार्यालय में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे.

You Might Be Interested In

करेंट लगने से हुई मौत

जानकारी के अनुसार रुनिया गांव में ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए उमेश सिंह पोल पर चढ़कर मरम्मत कार्य कर रहे थे. इसी दौरान अचानक विद्युत प्रवाहित होने लगी और वे करंट की चपेट में आ गए. करंट लगते ही वे पोल पर ही अचेत हो गए और कुछ ही क्षणों में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना इतनी अचानक हुई कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था.

विभाग की लापरवाही के कारण हुई घटना – ग्रामीण

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए. जैसे ही हादसे की खबर परिजनों तक पहुंची घर में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने जीटी रोड को जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों का आरोप है कि यह घटना विभाग की लापरवाही के कारण हुई है.

You Might Be Interested In

उनका कहना है कि बिना समुचित सुरक्षा व्यवस्था और लाइन बंद किए ही कर्मी को पोल पर चढ़ा दिया गया, जिससे यह हादसा हुआ. घटना की सूचना मिलने पर मदनपुर बीडीओ अवतुलय कुमार आर्य, जिला परिषद सदस्य शंकर यादव, बेरी मुखिया प्रतिनिधि प्रफुल्ल सिंह, खिरियावां मुखिया रंजीत यादव, पैक्स अध्यक्ष अनुज सिंह, पंचायत समिति सदस्य अभिनव कुमार सिंह सहित घटनास्थल पर पहुंचे प्रदर्शन कर रहे हैं.

पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग

ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया परंतु ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे. ग्रामीण वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे. पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा देने की मांग पर अड़े है. हालांकि प्रशासन की टीम लगातार ग्रामीणों को समझाने बुझाने में जुटी है. गांव में इस घटना के बाद मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.

पीछे छोड़ गए दो बेटे और तीन बेटियां 

उमेश सिंह अपने पीछे दो बेटे और तीन बेटियां छोड़ गए हैं, जिनमें एक बेटा तरुण और एक बेटी गुंजा की शादी हो चुकी है. जबकि दो बेटियों और एक बेटे की शादी करना बाकी है. पटना के बाद पुत्र तरुण व प्रवीन तथा पुत्री गुंजा, चंचला और अनीता का रो-रो कर बुरा हाल है. परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की. 

उन्होंने इस घटना को गंभीर लापरवाही बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की. करीब एक घंटे से एनएच -19 जाम है. जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

You Might Be Interested In
Tags: Aurangabad lineman deathbihar newsElectric shock death Biharhome-hero-pos-5Madanpur Runia village accidentNH19 traffic jam news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Aurangabad Lineman Death: करंट से गई जान, बिजली विभाग पर फूटा गुस्सा; विद्युत कर्मी की मौत के बाद ग्रामिणों ने NH-19 किया जाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aurangabad Lineman Death: करंट से गई जान, बिजली विभाग पर फूटा गुस्सा; विद्युत कर्मी की मौत के बाद ग्रामिणों ने NH-19 किया जाम
Aurangabad Lineman Death: करंट से गई जान, बिजली विभाग पर फूटा गुस्सा; विद्युत कर्मी की मौत के बाद ग्रामिणों ने NH-19 किया जाम
Aurangabad Lineman Death: करंट से गई जान, बिजली विभाग पर फूटा गुस्सा; विद्युत कर्मी की मौत के बाद ग्रामिणों ने NH-19 किया जाम
Aurangabad Lineman Death: करंट से गई जान, बिजली विभाग पर फूटा गुस्सा; विद्युत कर्मी की मौत के बाद ग्रामिणों ने NH-19 किया जाम