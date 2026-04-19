Home > बिहार > Aurangabad Farmer Shot: हथियारबंद गैंग का कहर…कंधे में गोली मार किसान से उड़ाए पांच लाख

Aurangabad Farmer Shot: हथियारबंद गैंग का कहर…कंधे में गोली मार किसान से उड़ाए पांच लाख

Aurangabad crime news: रविवार को सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे कौशल सिंह ने बताया कि उनका हार्वेस्टर भाड़े पर गरवा गांव के एक किसान की खेत में गेहूं की फसल की कटनी में लगा हुआ था.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 19, 2026 1:59:29 PM IST

कंधे में गोली मार किसान से उड़ाए पांच लाख
कंधे में गोली मार किसान से उड़ाए पांच लाख


Farmer Shot Robbery : पुलिसिया गस्ती एवं चुस्ती को धत्ता बताते हुए छह से सात की संख्या में रहे हथियारबंद अपराधियों ने एक किसान को गोली मारकर उससे पांच लाख रुपए छीन लिए और फरार हो गए. घटना हसपुरा थाना क्षेत्र के खड़ोखर गांव के समीप की है. अपराधियों के छिनतई का शिकार हुए किसान की पहचान खड़ोखर गांव निवासी 50 वर्षीय कौशल सिंह के रूप में की गई है.

You Might Be Interested In

हथियारबंद अपराधियों ने छीने पांच लाख

रविवार के पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे कौशल सिंह ने बताया कि उनका हार्वेस्टर भाड़े पर गरवा गांव के एक किसान की खेत में गेहूं की फसल की कटनी में लगा हुआ था. आज उनसे भाड़े का हिसाब करके पांच लाख छह सौ रुपए लेकर अपने गांव आ रहा था.

तभी गांव से हो कुछ दूर पहले छह से सात की संख्या में रहे हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और हथियार के बल पर पैसे छीनने लगे.

You Might Be Interested In

कंधे पर लगी गोली, केस दर्ज

जब उनका विरोध किया तो उनमें से एक ने गोली चला दी जो उनके कंधे में जा लगी. जिससे वह गिर पड़े. उनके गिरते ही अपराधियों ने रुपए छीना और फरार हो गए. इस संबंध में उनके द्वारा नामजद अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. हसपुरा थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

You Might Be Interested In
Tags: Aurangabad crime newsBihar Crime NewsFarmer shot robbery Biharrobbery case 5 lakh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Aurangabad Farmer Shot: हथियारबंद गैंग का कहर…कंधे में गोली मार किसान से उड़ाए पांच लाख

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aurangabad Farmer Shot: हथियारबंद गैंग का कहर…कंधे में गोली मार किसान से उड़ाए पांच लाख
Aurangabad Farmer Shot: हथियारबंद गैंग का कहर…कंधे में गोली मार किसान से उड़ाए पांच लाख
Aurangabad Farmer Shot: हथियारबंद गैंग का कहर…कंधे में गोली मार किसान से उड़ाए पांच लाख
Aurangabad Farmer Shot: हथियारबंद गैंग का कहर…कंधे में गोली मार किसान से उड़ाए पांच लाख