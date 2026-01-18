Shilpi Raj New Bhojpuri Song: शिल्पा राज के नए गाने ‘बिछुआ’ ने रिलीज होते ही काटा गदर, रिया राव ने साड़ी में बिखेरा जलवा

Shilpi Raj New Bhojpuri Song Bichhua: भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस सिंगर शिल्पी राज अपने नए गाने ‘बिछुआ’ के साथ सामने आई हैं. ये गाना कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ. गाने में एक्ट्रेस रिया राव का प्रदर्शन भी काफी शानदार है. वे पिंक और ग्रीन साड़ियों में डांस करते नजर आती हैं. शिल्पी की आवाज इस गाने में बहुत प्रभावशाली लगी. गाना Wave Music के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और वहां इसे देखा जा सकता है. अभी तक इस गाने को काफी लोगों ने देख लिया है और लोग इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं.

गाने का छोटा वीडियो और रिलीज

वेव म्यूजिक ने अपने इंस्टाग्राम पर गाने का एक छोटा क्लिप पोस्ट किया. कैप्शन में लिखा गया कि शिल्पी राज का जादू फिर से देखने को मिलेगा. इस गाने में रिया राव की एक्टिंग भी लोगों को खूब भा रही है.

गाने की टीम

गाना: बिछुआ

गायिका: शिल्पी राज

अभिनेत्री: रिया राव

गीत: कृष्ण संगम

संगीत निर्देशक: विराज जी

वीडियो निर्देशक: लक्की विश्वकर्मा

कंपनी/लेबल: वेव म्यूजिक

डिजिटल मार्केटिंग: लोकधुन

गाने की कहानी

सॉन्ग वीडियो में रिया राव एक बिच्छू से काटे जाने की घटना का जिक्र करती हैं. डॉक्टर के पास जाने के बाद भी उसका दर्द नहीं कम होता. वो अपने दिल के दर्द को बिच्छू के काटने के दर्द के समान बताती हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि वो अपने पति की याद में तड़प रही है, क्योंकि उसका प्रिय उससे रूठकर दूर चला गया है. वो उसे फोन करके मना करने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती. ये गाना एक औरत के दिल और भावनाओं के दर्द को दिखाता है.

शिल्पी राज का नया गाना ‘बिछुआ’ संगीत और कहानी दोनों में मजबूत है. रिया राव की एक्टिंग और शिल्पी की आवाज इसे देखने और सुनने लायक बनाती है.