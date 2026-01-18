Home > भोजपुरी > Shilpi Raj New Bhojpuri Song: शिल्पा राज के नए गाने ‘बिछुआ’ ने रिलीज होते ही काटा गदर, रिया राव ने साड़ी में बिखेरा जलवा

Shilpi Raj New Bhojpuri Song: शिल्पा राज के नए गाने ‘बिछुआ’ ने रिलीज होते ही काटा गदर, रिया राव ने साड़ी में बिखेरा जलवा

Shilpi Raj New Bhojpuri Song Bichhua: भोजपुरी के गाने में जो वाइब है वो लोगों को कही और नहीं मिलती है. हाल ही में शिल्पी राज का एक गाना रिलीज हुआ है, जिसमें रिया राव नजर आई है. ये गाना काफी ज्यादा वायरल हो रहा है-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 18, 2026 11:28:57 AM IST

Shilpi Raj New Bhojpuri Song
Shilpi Raj New Bhojpuri Song


Shilpi Raj New Bhojpuri Song Bichhua: भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस सिंगर शिल्पी राज अपने नए गाने ‘बिछुआ’ के साथ सामने आई हैं. ये गाना कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ. गाने में एक्ट्रेस रिया राव का प्रदर्शन भी काफी शानदार है. वे पिंक और ग्रीन साड़ियों में डांस करते नजर आती हैं. शिल्पी की आवाज इस गाने में बहुत प्रभावशाली लगी. गाना Wave Music के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और वहां इसे देखा जा सकता है. अभी तक इस गाने को काफी लोगों ने देख लिया है और लोग इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं. 

You Might Be Interested In

गाने का छोटा वीडियो और रिलीज

वेव म्यूजिक ने अपने इंस्टाग्राम पर गाने का एक छोटा क्लिप पोस्ट किया. कैप्शन में लिखा गया कि शिल्पी राज का जादू फिर से देखने को मिलेगा. इस गाने में रिया राव की एक्टिंग भी लोगों को खूब भा रही है.

 गाने की टीम

 गाना: बिछुआ
 गायिका: शिल्पी राज
 अभिनेत्री: रिया राव
 गीत: कृष्ण संगम
 संगीत निर्देशक: विराज जी
 वीडियो निर्देशक: लक्की विश्वकर्मा
 कंपनी/लेबल: वेव म्यूजिक
 डिजिटल मार्केटिंग: लोकधुन

You Might Be Interested In

गाने की कहानी 

सॉन्ग वीडियो में रिया राव एक बिच्छू से काटे जाने की घटना का जिक्र करती हैं. डॉक्टर के पास जाने के बाद भी उसका दर्द नहीं कम होता. वो अपने दिल के दर्द को बिच्छू के काटने के दर्द के समान बताती हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि वो अपने पति की याद में तड़प रही है, क्योंकि उसका प्रिय उससे रूठकर दूर चला गया है. वो उसे फोन करके मना करने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती. ये गाना एक औरत के दिल और भावनाओं के दर्द को दिखाता है.

शिल्पी राज का नया गाना ‘बिछुआ’ संगीत और कहानी दोनों में मजबूत है. रिया राव की एक्टिंग और शिल्पी की आवाज इसे देखने और सुनने लायक बनाती है.

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-2New Bhojpuri Song Bichhuariya raoShilpi Raj New Bhojpuri Song Bichhua
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Shilpi Raj New Bhojpuri Song: शिल्पा राज के नए गाने ‘बिछुआ’ ने रिलीज होते ही काटा गदर, रिया राव ने साड़ी में बिखेरा जलवा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shilpi Raj New Bhojpuri Song: शिल्पा राज के नए गाने ‘बिछुआ’ ने रिलीज होते ही काटा गदर, रिया राव ने साड़ी में बिखेरा जलवा
Shilpi Raj New Bhojpuri Song: शिल्पा राज के नए गाने ‘बिछुआ’ ने रिलीज होते ही काटा गदर, रिया राव ने साड़ी में बिखेरा जलवा
Shilpi Raj New Bhojpuri Song: शिल्पा राज के नए गाने ‘बिछुआ’ ने रिलीज होते ही काटा गदर, रिया राव ने साड़ी में बिखेरा जलवा
Shilpi Raj New Bhojpuri Song: शिल्पा राज के नए गाने ‘बिछुआ’ ने रिलीज होते ही काटा गदर, रिया राव ने साड़ी में बिखेरा जलवा