Home > भोजपुरी > Collector Sahiba: दबंग अंदाज में दिखीं संजना पांडे, रिलीज हुआ ‘कलेक्टर साहिबा’ का ट्रेलर; ट्विस्ट और टर्न से भरपूर फिल्म

Collector Sahiba: दबंग अंदाज में दिखीं संजना पांडे, रिलीज हुआ ‘कलेक्टर साहिबा’ का ट्रेलर; ट्विस्ट और टर्न से भरपूर फिल्म

Bhojpuri Movie Trailer: भोजपुरी एक्ट्रेस संजना पांडे की नई फिल्म 'कलेक्टर साहिबा' का ट्रेलर सामन आ चुका है. ट्रेलर B4U भोजपुरी पर रिलीज हो चुका है. संजना दमदार महिला अधिकारी के अवतार में नजर आने वाली हैं.

By: Preeti Rajput | Published: January 17, 2026 12:18:10 PM IST

Collector Sahiba: दबंग अंदाज में दिखीं संजना पांडे, रिलीज हुआ ‘कलेक्टर साहिबा’ का ट्रेलर; ट्विस्ट और टर्न से भरपूर फिल्म


Collector Sahiba Movie Trailer: भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपूलर एक्ट्रेस संजना पांडे एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. अपनी सादगी और एक्टिंग से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाली संजना ‘कलेक्टर साहिबा’ में बेहद दमदार किरदार निभाते हुए नजर आएंगी. इस फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है. जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. 

You Might Be Interested In

संजना पांडे का किरदार 

एक्ट्रेस संजना पांडे ने अपनी अधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया था. इस पोस्ट में संजना का किरदार महिला जिला कलेक्टर का है. वह फिल्म में जिम्मेदार अधिकारी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी. पोस्ट के बैकग्राउंड में फिल्म के अन्य महत्वपूर्ण कलाकार भी नजर आने वाले हैं.

रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर 

फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है. जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ट्रेलर B4U भोजपुरी पर रिलीज हो चुका है. 5 मिनट के इस शानदार ट्रेलर की शुरुआत शादी से होती है. जिसमें लड़की की शादी बचपन में ही हो जाती है, लेकिन जब पति विदाई के लिए सालों बाद आता है, तो उसे पता लगता है कि वह लंगड़ी है. जिसके बाद वह उस लड़की को छोड़कर चला जाता है. परिवार का बेइज्जती के बाद लड़की कलेक्टर बनने के फैसला करती है. खूब पढ़ाई-लिखाई के बाद वह कलेक्टर बन जाती है. फिर वह अपने कलर्क पति को सबक सिखाती है. उसके बाद पति सबके सामने लड़की के परिवार से माफी मांगता है. 

You Might Be Interested In

फिल्म की स्टार कास्ट

इस फिल्म में संजोना पांडे मुख्य भूमिका निभा रही हैं. फिल्म का निर्देशन संजीव बोहरपी ने किया है. फिल्म की कहानी सत्येंद्र सिंह ने लिखी है, जिसमें एक महिला अधिकारी के संघर्ष को दिखाया गया है. स्क्रीन पर विनीत विशाल, साहिल खान, स्लेशा मिश्रा, विद्या सिंह और प्रेम दुबे भी नजर आने वाले हैं. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी समीर सैयद ने संभाली है. 

You Might Be Interested In
Tags: Bhojpuri Movie TrailerCollector SahibaSanjana PandeySanjeev Boharpi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026

वो अभिनेत्रियां जिन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ने का दिखाया बेजोड़ साहस

January 16, 2026

बोरिंग वीकेंड को कहें बाय-बाय! दिल्ली से दूर ये 10...

January 16, 2026

हफ्ते में कितनी बार धोना चाहिए बाल?

January 16, 2026
Collector Sahiba: दबंग अंदाज में दिखीं संजना पांडे, रिलीज हुआ ‘कलेक्टर साहिबा’ का ट्रेलर; ट्विस्ट और टर्न से भरपूर फिल्म

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Collector Sahiba: दबंग अंदाज में दिखीं संजना पांडे, रिलीज हुआ ‘कलेक्टर साहिबा’ का ट्रेलर; ट्विस्ट और टर्न से भरपूर फिल्म
Collector Sahiba: दबंग अंदाज में दिखीं संजना पांडे, रिलीज हुआ ‘कलेक्टर साहिबा’ का ट्रेलर; ट्विस्ट और टर्न से भरपूर फिल्म
Collector Sahiba: दबंग अंदाज में दिखीं संजना पांडे, रिलीज हुआ ‘कलेक्टर साहिबा’ का ट्रेलर; ट्विस्ट और टर्न से भरपूर फिल्म
Collector Sahiba: दबंग अंदाज में दिखीं संजना पांडे, रिलीज हुआ ‘कलेक्टर साहिबा’ का ट्रेलर; ट्विस्ट और टर्न से भरपूर फिल्म