Collector Sahiba: दबंग अंदाज में दिखीं संजना पांडे, रिलीज हुआ ‘कलेक्टर साहिबा’ का ट्रेलर; ट्विस्ट और टर्न से भरपूर फिल्म

Collector Sahiba Movie Trailer: भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपूलर एक्ट्रेस संजना पांडे एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. अपनी सादगी और एक्टिंग से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाली संजना ‘कलेक्टर साहिबा’ में बेहद दमदार किरदार निभाते हुए नजर आएंगी. इस फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है. जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

संजना पांडे का किरदार

एक्ट्रेस संजना पांडे ने अपनी अधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया था. इस पोस्ट में संजना का किरदार महिला जिला कलेक्टर का है. वह फिल्म में जिम्मेदार अधिकारी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी. पोस्ट के बैकग्राउंड में फिल्म के अन्य महत्वपूर्ण कलाकार भी नजर आने वाले हैं.

रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर

फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है. जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ट्रेलर B4U भोजपुरी पर रिलीज हो चुका है. 5 मिनट के इस शानदार ट्रेलर की शुरुआत शादी से होती है. जिसमें लड़की की शादी बचपन में ही हो जाती है, लेकिन जब पति विदाई के लिए सालों बाद आता है, तो उसे पता लगता है कि वह लंगड़ी है. जिसके बाद वह उस लड़की को छोड़कर चला जाता है. परिवार का बेइज्जती के बाद लड़की कलेक्टर बनने के फैसला करती है. खूब पढ़ाई-लिखाई के बाद वह कलेक्टर बन जाती है. फिर वह अपने कलर्क पति को सबक सिखाती है. उसके बाद पति सबके सामने लड़की के परिवार से माफी मांगता है.

फिल्म की स्टार कास्ट

इस फिल्म में संजोना पांडे मुख्य भूमिका निभा रही हैं. फिल्म का निर्देशन संजीव बोहरपी ने किया है. फिल्म की कहानी सत्येंद्र सिंह ने लिखी है, जिसमें एक महिला अधिकारी के संघर्ष को दिखाया गया है. स्क्रीन पर विनीत विशाल, साहिल खान, स्लेशा मिश्रा, विद्या सिंह और प्रेम दुबे भी नजर आने वाले हैं. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी समीर सैयद ने संभाली है.