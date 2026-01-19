‘चोली के पीछे..’, भोजपुरी गानों में बढ़ रही अश्लीलता पर पवन सिंह ने दिया करारा जवाब, कह दी ऐसी बात

Pawan Singh on Bhojpuri Song: भोजपुरी सिनेमा के फेमस एक्टर और सिंगर पवन सिंह अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. उनके गाने अक्सर लोगों की पसंद बन जाते हैं. हालांकि, भोजपुरी गानों और फिल्मों पर अश्लीलता के आरोप भी लगते रहे हैं. अब इन आरोपों पर पवन सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी है.

रिपब्लिक भारत में दिए गए इंटरव्यू के दौरान जब पवन सिंह से भोजपुरी गानों में अश्लीलता को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने अपने खास अंदाज में जवाब देना शुरू किया. उन्होंने कहा कि रात को सोते समय उनके मन में एक बात आई थी. इतना कहते ही वहां मौजूद लोग हूटिंग करने लगे. पवन ने सबको शांत कराया और फिर अपनी बात आगे रखी. उन्होंने आगे कहा कि ‘चोली के पीछे’ ये क्या है ये कोई भजन है क्या?

“अश्लीलता” का सवाल हर जगह उठता है

पवन सिंह ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति मंच पर आता है या समाज के सामने होता है, तो ऐसे सवाल सामने आते ही हैं. उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, बल्कि हर जगह इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं. उनका कहना था कि किसी एक भाषा या सिनेमा को निशाना बनाना सही नहीं है.

विवादों से दूर रहना चाहते हैं पवन

पवन सिंह ने अपने ऊपर लगने वाले विवादों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि वे विवाद में नहीं पड़ना चाहते. उनके अनुसार, किस्मत में जो लिखा होता है, उसे कोई छीन नहीं सकता. जो मेहनत करेगा, वही आगे बढ़ेगा.

मेहनत से बड़ा स्टार बनने का भरोसा

पवन ने ये भी कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि नया कलाकार आएगा तो वे पीछे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. उनके मुताबिक, नए लोग आएंगे तो वे और मेहनत करेंगे और खुद को और बेहतर बनाएंगे.

टीवी शोज में भी दिखा जलवा

हाल ही में पवन सिंह टीवी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आए थे. इससे पहले वे बिग बॉस और राइज एंड फॉल जैसे शोज में भी दिखाई दे चुके हैं. इन कार्यक्रमों के जरिए उन्होंने टीवी दर्शकों के बीच भी अपनी पहचान बनाई है.