Bhojpuri Song: यूट्यूब पर वायरल हुआ ‘मरद छक्का मिलल बा’, गाने का देसी अंदाज देख थिरक उठे लोग

Marad Chhakka Milal Ba Song: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया गाना इन दिनों लोगों के बीच चर्चा में है. इस गाने का नाम है ‘मरद छक्का मिलल बा’, जिसे हाल ही में SFC म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया. गाने को रिलीज हुए सिर्फ 15 घंटे ही हुए हैं, लेकिन इसे अब तक करीब 2.7 हजार व्यूज मिल चुके हैं. धीरे-धीरे यह गाना दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

गाने में रिया प्रजापति और शिवम यादव की जोड़ी

गाने में रिया प्रजापति और शिवम यादव नजर आ रहे हैं. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और अंदाज गाने को खास बनाता है. रिया प्रजापति अपने एक्सप्रेशंस और डांस से दर्शकों का मन मोह रही हैं. शिवम यादव भी अपने रोल में पूरी तरह फिट दिखाई दे रहे हैं. दोनों की मौजूदगी गाने को देखने लायक बनाती है.

गोल्डी यादव की आवाज और देसीपन

इस गाने में भोजपुरी सिंगर गोल्डी यादव ने आवाज दी है. उनकी आवाज में वह देसीपन है, जो सीधे भोजपुरी दर्शकों से जुड़ता है. गोल्डी यादव के गाने अक्सर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वायरल होते हैं और इस गाने में भी उनकी गायकी लोगों को पसंद आ रही है.

लिरिक्स और संगीत

गाने के बोल गौतम राय (काला नाग) ने लिखे हैं. लिरिक्स हल्के-फुल्के और मनोरंजक हैं, जो आम दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं. संगीत की जिम्मेदारी अभिराम पांडेय ने संभाली है. उनके संगीत में जश्न और एनर्जी दोनों का अच्छा मिश्रण है. म्यूजिक सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं और बार-बार गाना सुनने का मन करता है.

निर्देशन और कोरियोग्राफी

गाने का निर्देशन दिनेश दिलावर और डी.के. सिंह ने मिलकर किया है. निर्देशन में कहानी और मनोरंजन का अच्छा तालमेल देखने को मिलता है.कोरियोग्राफर रोबोट (संदीप) ने डांस स्टेप्स को सरल और एनर्जेटिक रखा है. यही वजह है कि गाना युवाओं के बीच जल्दी पसंद किया जा रहा है. इस तरह यह गाना अपनी मजेदार लिरिक्स, ऊर्जा और कलाकारों की केमिस्ट्री के चलते तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.