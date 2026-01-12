Home > भोजपुरी > साड़ी हो या वेस्टर्न, भोजपुरी एक्ट्रेस की इन 7 ‘किलर लुक्स’ को देख फटी रह जाएंगी आपकी आंखें!

साड़ी हो या वेस्टर्न, भोजपुरी एक्ट्रेस की इन 7 'किलर लुक्स' को देख फटी रह जाएंगी आपकी आंखें!

भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह के वो 7 कातिलाना लुक्स, जिन्होंने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया. क्या आपने देखा उनका अब तक का सबसे बोल्ड और बेबाक अंदाज? देखें तस्वीरें.

By: Shivani Singh | Published: January 12, 2026 11:14:08 PM IST

भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह जब भी सार्वजनिक रूप से सामने आती हैं, तो अपने लुक से एक अलग ही छाप छोड़ती हैं. सालों से उनके लुक्स इस बात का सबूत रहे हैं कि वह ग्लैमर की रानी हैं और ऐसे आउटफिट्स पहनती हैं जो स्टाइल के मामले में कभी फेल नहीं होते. अलग-अलग सिलुएट्स (आकार) के साथ प्रयोग करने से लेकर लीक से हटकर स्टाइल अपनाने तक, वह सब कुछ बेहद सहजता से करती है. वह हमेशा यह साबित करती हैं कि बोल्ड फैशन का मतलब सिर्फ अपने स्टाइल पर भरोसा करना और उस पर टिके रहना है.

हालांकि कपड़े और मेकअप मिलकर एक लुक तैयार करते हैं, लेकिन सबसे अहम वह आत्मविश्वास और ऊर्जा है जो अक्षरा अपने साथ लाती हैं। जो भी उनके स्टार पावर को जानता है, उसे पता है कि उनका फैशन गेम सबसे ऊपर है और इसमें कोई दो राय नहीं है.

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के 7 बोल्ड लुक्स जो सबका ध्यान खींच लेंगे

सोशल मीडिया पर अक्षरा की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और इसमें कोई शक नहीं कि उनका फैशन सेंस इसका एक बड़ा कारण है. फैशनेबल फिट्स से लेकर ग्लैमरस लुक्स तक, उन्होंने सब कुछ बखूबी निभाया है। यहाँ उनके कुछ ऐसे ही लुक्स हैं जिन्होंने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया:

1. थाई-हाई स्लिट

ब्लैक कलर की सीक्वन ड्रेस पार्टी के मूड को बखूबी दर्शाती है, और अक्षरा ने बिल्कुल यही चुनाव किया. उन्होंने इसे एक दीवा की तरह कैरी किया। उनकी ड्रेस के ‘थाई-हाई स्लिट’ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और लोग उन्हें देखते ही रह गए. उन्होंने इस लुक को बो-हील्स (bow heels) और स्लिक बैक बन (जूड़े) के साथ पूरा किया, जबकि उनका मेकअप हमेशा की तरह एकदम सटीक था.

2. ब्लेज़र लुक

अक्षरा के इस लुक ने साबित कर दिया कि ब्लेज़र सिर्फ ‘बॉस लेडी’ दिखने के लिए नहीं होते. प्लंजिंग नेकलाइन वाला यह लुक न केवल हॉट है, बल्कि बहुत सलीके से कैरी किया गया है. उनकी मुड़ी हुई आस्तीनें (sleeve roll up) इस लुक में चार चाँद लगा रही हैं. मेकअप में उन्होंने न्यूड ब्राउन टोन अपनाया है और रंगीन लेंस उनके लुक को और भी निखार रहे हैं.

3. हॉट ब्लाउज के साथ साड़ी

जो लोग कहते हैं कि साड़ियाँ बोरिंग होती हैं, उन्हें अक्षरा से सीख लेनी चाहिए. यह साड़ी भले ही सिंपल हो, लेकिन इसका ब्लाउज ही सब कुछ है। एक ब्लाउज के साथ कैसे प्रयोग किया जा सकता है, यह उन्होंने बखूबी दिखाया. यह सेक्सी और एलिगेंट (सुरुचिपूर्ण) का एक अनोखा संतुलन है. उनके घुंघराले बाल और मैट मेकअप के साथ चमकते होंठ इस लुक में ‘एक्स-फैक्टर’ जोड़ रहे हैं.

4. लेसी कोर्सेट टॉप 

बोल्डनेस की बात हो तो लेसी कोर्सेट टॉप और कवर-अप से बेहतर कुछ नहीं. अक्षरा ने इस लुक में पूरी तरह ग्लैमरस दिखने का फैसला किया. ब्लेज़र की पारदर्शी (see-through) आस्तीनें उनके बोल्ड अंदाज को और बढ़ा रही थीं. सोने के गहनों से लेकर उनके मेकअप तक, सब कुछ एकदम सही था। वह साबित करती हैं कि ‘हॉट’ दिखने के लिए कपड़ों का कम होना ज़रूरी नहीं, बल्कि सही संतुलन ज़रूरी है.

5. स्कर्ट और शीयर स्टॉकिंग्स

अक्षरा के सोशल मीडिया से एक और बोल्ड लुक प्लेट स्कर्ट, टॉप, लेदर जैकेट और पारदर्शी स्टॉकिंग्स का है. यह लुक पूरी तरह से ‘विंटर हॉट’ वाइब देता है. उन्होंने बूट्स की जगह काले जूतों को चुना ताकि इसे एक स्पोर्टी लेकिन आकर्षक लुक दिया जा सके. हाफ-हेयरडो (आधे बंधे बाल) और कर्ल्स इस लुक पर बिल्कुल जंच रहे हैं.

6. ‘ऑल ब्लैक’ लुक

भोजपुरी एक्ट्रेस प्रयोग करने से पीछे नहीं हटतीं और यह लुक इसका पक्का सबूत है. उन्होंने ब्रोकेड स्टाइल ब्लेज़र के साथ लेसी बिकनी टॉप पहना और नीचे एक पारदर्शी लेयर्ड स्कर्ट कैरी की. प्लंजिंग नेकलाइन, मोती के हार और स्लिक बन ने इसे एक ‘ओल्ड मनी’ (क्लासिक और रईस) वाइब दिया, जो सेक्सी होने के साथ-साथ बेहद शालीन भी लग रहा था.

7. हाल्टर-नेक और स्लिट

कभी-कभी सारा खेल रंगों, कट्स और चमक-धमक का होता है. अक्षरा का यह बेज्वेल्ड (रत्नों से जड़ा हुआ) आउटफिट फैशन के हर पैमाने पर खरा उतरता है. इसे जिस तरह से उन्होंने कैरी किया है, वह हर किसी के बस की बात नहीं है. उनका सलीके से बनाया गया हेयरस्टाइल और ग्लैमरस मेकअप उनके लुक में एक अलग ही आभा जोड़ देता है.

ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि अक्षरा एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिनका स्टाइल सिर्फ बोल्ड होने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह फैशन की गहरी समझ रखती हैं.

Tags: akshara singhbhojpuri actoressFashionhot look
