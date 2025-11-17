Weekly Lucky Zodiacs: 17 नवंबर से शुरू हो रहे तीसरे सप्ताह में इन 5 राशियों के जीवन में आएंगे बड़े बदलाव

Weekly Lucky Zodiacs: 17 नवंबर से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है. आज से शुरू हुआ नया वीक कई राशियों के लिए बेहद खास रहने वाला है. इस सप्ताह ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव हो रहा है. सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर से सूर्य की मंगल और बुध के साथ युति बन रही है. जिससे आदित्य मंगल और बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है. जानते हैं वो कौन-सी 5 राशियां हैं जिनका इस सप्ताह भाग्योदय होगा.

साप्ताहिक लकी राशियां

1.वृषभ (Taurus)-

वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का तीसरा सप्ताह बेहद खास रहने वाला है. इस सप्ताह आपका भाग्य चमक सकता है. लव लाइफ में खुशियां आएगी. आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिल सकता है. आप पार्टनर के साथ लॉग ड्राइव या रोमांटिक डेट पर जा स कते हैं. सफलता आपके कदम चूमेगी. आज फैमली के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. माता-पिता का सम्मान करें.

शुभ रंग- नांरगी, ऑरेंज

2.मिथुन (Gemini)-

मिथुन राशि वालों के लिए यह वीक सौभाग्य लेकर आएगा. इस सप्ताह आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको लाभ मिल सकता है. मान-सम्मान बढे़गा. लोग आपसे सलाह लेने के लिए आ सकते हैं. इस वीक आप ट्रैवल कर सकते हैं. हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखें. प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े काम कर सकते हैं. बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करें. शादीशुदा लाइफ में खुशियां आएगी.

शुभ रंग- काला, ग्रे

3.सिंह (Leo)-

सिंह राशि वालों के लिए नया सप्ताह बेहतरीन रहने वाला है. इस सप्ताह आपके घर में किसी नए काम की शुरुआत हो सकते हैं. हेल्थ का ख्याल रखें. जो लोग प्रॉपर्टी, शेयर बाजार से जुड़े हैं उन लोगों को सफलता मिल सकती है. किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले सोच लें और फिर निर्णय लें. हेल्थ का ख्याल रखें. माता-पिता की सेवा में किसी प्रकार की कमी ना छोड़े.

शुभ रंग- जामुनी, पर्पल

4.वृश्चिक (Scorpio)-

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज से शुरू हुआ नया सप्ताह बेहद शानदार रहने वाला है. कोर्ट केस में फैसला आपके हक में आ सकता है. बाहन सुख मिलेगा. दोस्तों और फैमली के सहयोग से आपके काम बन सकते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल होगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी.

शुभ रंग- गोल्डन

5.मीन (Pisces)-

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. इस वीक आप अपने आपको जोश और उत्साह से भरपूर पा सकते हैं. लव रिलेशन में विश्वास बढ़ेगा. शादीशुदा लाइफ में खुशियां आएगी. परिवार के साथ इस सप्ताह ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकते हैं.

शुभ रंग-सफेद, क्रीम

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.